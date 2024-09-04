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Oğlak Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde hukuki konular, eğitim ve ticari işlerle ilgili haberler getirebilir Sevgili Oğlaklar. Öğleden sonra ise her duyduğunuza inanmamanız gereken bir süreç. Özellikle sosyal medyada dolandırıcılara dikkat. Öte yandan, kariyer hayatınızda sizi tatmin etmeyen işlerden belki de ayrılma zamanı gelmiştir. +-5 günlük bu süreçte bazı yöneticileriniz işten ayrılabilir. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, kaçan iş fırsatlarını tekrar getirebilir.

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