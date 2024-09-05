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Oğlak Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, ikili ilişkiler, eş veya ortaklık evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Oğlaklar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, ilişkilerinize ortak bir nokta bulmak, anlaşma sağlamak için efor sarf etmek gerekecektir. Gereksiz alınganlıklar karşısında sakinliğinizi korumalısınız. Öte yandan Terazi Burcunda bulunan Ay, İş hayatınızda başarı kazanmak, aile büyüklerinizle güzel zamanlar için destek sunuyor.

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