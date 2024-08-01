Terazi Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Sabah 06:21 den itibaren kariyer eviniz olan Yengeç Burcuna geçen Ay, toplum önünde parlamanızı, başarılarınızla konuşulmanızı sağlıyor olacak Sevgili Teraziler. Öğlen saatleri hiç beklenmeyen güzel haberlerin gelmesiyle, ilahi desteklerin yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Planlarınızı çok dillendirmemeniz, gizliliğe önem vermeniz gereken bir gün olabilir. Otorite figürlerinin desteğini almak hiç de zor değil.

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