Terazi Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Sabah 06:21 den itibaren kariyer eviniz olan Yengeç Burcuna geçen Ay, toplum önünde parlamanızı, başarılarınızla konuşulmanızı sağlıyor olacak Sevgili Teraziler. Öğlen saatleri hiç beklenmeyen güzel haberlerin gelmesiyle, ilahi desteklerin yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Planlarınızı çok dillendirmemeniz, gizliliğe önem vermeniz gereken bir gün olabilir. Otorite figürlerinin desteğini almak hiç de zor değil.
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