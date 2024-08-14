RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Terazi Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

Hukuki konular, seyahat ve yüksek öğretim alanınızda etkili olan Mars ve Jüpiter kavuşumu, buralardan gelebilecek kazançları gösteriyor Sevgili Teraziler. 10 gün boyunca etkili olan bu görünümle, zihniniz başarı odaklı çalışacak. Sosyal medyada görünür olmak isteyebilir, tanınabilirsiniz. Aynı zamanda bugün için yakın çevrenizle tartışma içine girmekten kaçınmalı, sakin kalmak için çaba göstermelisiniz.

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