Terazi Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Hayaller, hedefler, dostlar alanınıza geri gelen Merkür bu alanlarda eksik konuları tamamlamanızı istiyor Sevgili Teraziler. Eski dostlardan haberler gelebilir, beklenen bir teklif size sunulabilir. Sosyal olmak, bugün kendinizi ekstra iyi hissettirebilir. Eşinizden aldığınız desteklerle, tekrar umut dolu olacaksınız. 19:52-20:51 arasında boşluk enerjisinde olan Ay, sorunlara çözüm üretmekte engellerle karşılaşabileceğinizi söylüyor. Ardından ev ve aile hayatınızda sorumluluklarla dolu 2,5 günlük bir süreç başlıyor.
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