Terazi Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay Tutulması çalışma hayatınıza ışık tutuyor Sevgili Teraziler. Terfi almak için beklediğiniz zamanlar geldi. Bazı düşmanlıklar ve dedikodulara maruz kalsanız da sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz. Bunun yanında sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gereken zamanlardasınız. Fiziksel sağlık için şifalanma zamanları. Aynı zamanda ruhsal sağlığınızı da kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Sorunları içinize atmaktan vazgeçmelisiniz.
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