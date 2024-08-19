Terazi Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Aşk, çocuklar ve hobi evinizde gerçekleşen Dolunay, bu konulardaki sorunları kökten çözmenizi istiyor Sevgili Teraziler. Tavır değişikliğine gitmeniz gerekebilir. İnatlaşmalardan uzak durmalısınız. Aşk ilişkinizdeki sorunlar çözülmediği takdirde kesin bir bitiş söz konusu olabilir. Yatırımlarınızda kazanç getirmeyen alanları terk etme kararı almak size iyi gelecek. Bir hobinizden para kazanma alternatifi üzerine düşünebilirsiniz. Sosyal hayatınızda ego çatışmalarına girmek gergin bir ortam yaratabilir, dostlarınızla aranızı açabilir. Değişikliklere kolayca uyum sağlayacaksınız.
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