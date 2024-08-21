Terazi Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının sert gökyüzü görünümlerinin olduğu başka bir gün daha sizinle Sevgili Teraziler. Ay, Balık burcunda ve günlük yaşamınızda alışkanlıklarınızı değiştirmek üzere sert açılar gerçekleştiriyor. Çalışma ortamınızda nasıl daha fazla verimli olabileceğinizi bulmanız gerekebilir. Gerekli sağlık kontrollerine gitmek için zaman ayırmalısınız. Ticari anlaşmalardan verimsiz olanları ayıklamak için doğru zaman olabilir. Biraz daha sabırlı ve özverili olmalısınız. Akşam saatlerinde sürpriz şekilde küçük paralar elinize geçebilir.
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