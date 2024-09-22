Terazi Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, kazançlarınızla ilgili önemli kararlar alacağınız zamanlara işaret ediyor Sevgili Teraziler. Gece gördüğünüz rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. 13:24’te İkizler Burcuna geçen Ay ile, eğitim ve sosyal medya konuları ön plana çıkacaktır. Çokça konuşulabilirsiniz. Fikir alışverişleri yapabileceğiniz, yeni tanışmalar yaşanabilir. 15:43’te ise Güneş Burcunuza geçerek bir ay boyunca parlamanıza olanak sağlıyor. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Keyifli bir Pazar günü dilerim.
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