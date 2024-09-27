Terazi Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)
Aslan Burcuna 01:47'den itibaren geçen Ay ile sosyalliğinizin arttığı 2,5 günlük bir süreç başlıyor Sevgili Teraziler. Sabah saatlerinde maddi kaygılar içinde olabilir, kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz. Öğleden sonra ise bu hava tamamen dağılıyor. Keyfinizin tekrar yerine geldiği zamanlar başlıyor. Uzun soluklu ilişkiler için fırsatlar kapıda. Hayallerinizi gerçekleştirmek hiç de zor değil.
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