Terazi Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Kariyer evinizde ilerleyen Ay, yöneticilerinizle anlaşma sağlamak için size yardım ediyor olacak Sevgili Teraziler. İş hayatınızda başarı sağlamanız mümkün. Yeni bir iş imkanı tarafınıza sunulabilir. Her konuda ağır ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Öte yandan burcunuza geçen Venüs 23 Eylül’e kadar her konuda size şans sunacak. Etrafınıza ışık saçacaksınız. Denge, uyum, güzellik ve zarafetin ne olduğunu herkese gösterebilirsiniz. Yeni ilişkilere başlamanız mümkün görünüyor.
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