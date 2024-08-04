Terazi Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Gelecek hedefleriniz, sosyal ortamlar, hayaller evinizde bugün gerçekleşen Yeniay mutlu olabileceğiniz gelişmeleri beraberinde getiriyor Sevgili Teraziler. Evlilik veya ortaklık teklifi almak bu dönemde mümkün görünüyor. Yeni bir sosyal ortam, klüp, dernek üyelikleri hayat yolunda sizi bir üst seviyeye çıkartabilir. Uzak yerlere seyahatler, yüksek öğretimde istediğiniz gelişmeler sizinle.

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