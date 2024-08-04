Terazi Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Gelecek hedefleriniz, sosyal ortamlar, hayaller evinizde bugün gerçekleşen Yeniay mutlu olabileceğiniz gelişmeleri beraberinde getiriyor Sevgili Teraziler. Evlilik veya ortaklık teklifi almak bu dönemde mümkün görünüyor. Yeni bir sosyal ortam, klüp, dernek üyelikleri hayat yolunda sizi bir üst seviyeye çıkartabilir. Uzak yerlere seyahatler, yüksek öğretimde istediğiniz gelişmeler sizinle.
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