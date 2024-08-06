Terazi Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)
Güne girişte Başak Burcuna geçen Ay, kendinizi biraz dinlendirmenize işaret edebilir Sevgili Teraziler. Gece boyunca alacağınız haberler, kuruntulu bir tavır takınmanıza sebep olabilir. Dedikodulardan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Fazla etli-sütlüye karışmamak faydanıza olabilir. Akşam saatleri ise seyahat planlarınızda aksamalar yaşanması olasıdır. Yolculuklarda dikkati elden bırakmayın.
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