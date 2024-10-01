Yay Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı, hayallerinizin gerçekleşebileceğini söylüyor Sevgili Yaylar. Olmaz dediğiniz güzellikler sizi bulabilir. İş hayatınızda olumlu gelişmeler, ailenizde mutluluk duygusu yaratacaktır. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerde tartışmaya açık görünüyorsunuz, sakin olmakta fayda var. Akşam saatlerinde ise çalışma hayatınızda beklenmedik güzel haberlere, gerçekçi yaklaşmanız gerekmekte.
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