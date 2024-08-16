Yay Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
İkili ilişkilerde denge tutturmak için bir hayli efor sarf edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz Sevgili Yaylar. Önünüzdeki 10 gün boyunca evde huzur bulmak için, sakince iletişim kurmanız yeterli olabilir. Aile büyükleriyle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Bu süreçte sizden fedakarlık yapmanız istenebilir. Gün boyunca Oğlak Burcunda seyreden Ay ile Venüs'ün güzel açısı kariyer kaynaklı kazançların elinize geçmesini veya bir terfi olasılığını gündeme getirebilir.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com