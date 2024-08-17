Yay Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Para kaynaklarınızı artırmak için olumlu bir gündesiniz Sevgili Yaylar. Sabah erken saatlerden itibaren iş arayanlar açısından olumlu adımlar atmak söz konusu. Ev, emlak konularında kazançlı alışverişler, kiralamalar yüzünüzü güldürebilir. Akşam saatlerinde kazançlarda beklentilerinizin karşılanması huzurlu bir atmosfer yaşamanızı sağlıyor olacak. Aile büyüklerinin her konuda desteğini almak moralinizi yerine getirecek.
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