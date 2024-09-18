Yay Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay Tutulması, ev hayatı, gayrimenkul ve aile büyüklerinizle ilgili alanda gerçekleşiyor Sevgili Yaylar. Ebeveynlerden gelen faydalar, destekler söz konusu. Ev, arsa almak, taşınmak için mükemmel zamanlardasınız. Fedakarlıklarınızın karşılığını alıyorsunuz. Bunun yanında iş hayatında yaşanabilecek olumsuz durumlar belki de hayata yeniden başlamanız için motive edici olacaktır.
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