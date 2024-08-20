Yay Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri bugün de devam ediyor Sevgili Yaylar. Değişken bir burç olarak, gelişen durumlar karşısında esnekliğinizi korumalısınız ağustos ayının bir diğer zorlu görünümü olan Jüpiter ve Satürn sert açısı bugün gerçekleşiyor. 10 gün boyunca etkili olan bu görünümle, ev, aile hayatınız ve ikili ilişkilerde zorluklara işaret edebilir. Evlilik veya ortaklık planları olanlar, engeller karşısında iyimserliğinizi korumalısınız. Tartışmalardan kaçınmak faydanıza olacaktır. Ayrılık aşamasında olanlar artık kesin bir karar alabilirler.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com