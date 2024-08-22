Yay Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Aşk hayatınızın hareketleneceği veya çocuklarınızla paylaşımlarınızın artacağı, hareketli bir gün sizinle Sevgili Yaylar. Sabah saatlerinde yatırımlarla ilgili alacağınız kararlar, olumlu anlamda geri dönüş getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Güneş 17:55'ten itibaren Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca kariyer hayatınızı odak noktanız haline getiriyor. Çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
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