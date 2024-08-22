RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Yay Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Takip Et

Yay Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)

Aşk hayatınızın hareketleneceği veya çocuklarınızla paylaşımlarınızın artacağı, hareketli bir gün sizinle Sevgili Yaylar. Sabah saatlerinde yatırımlarla ilgili alacağınız kararlar, olumlu anlamda geri dönüş getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Güneş 17:55'ten itibaren Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca kariyer hayatınızı odak noktanız haline getiriyor. Çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com