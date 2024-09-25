Yay Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, gelirlerinizi artırmak yönünde cesaret ve özgüven kazanmanızı sağlıyor Sevgili Yaylar. Ancak duygusal tatmin için fazla harcamalardan kaçınmalısınız. Ev hayatı ile kariyer arasında seçim yapmak zorunda kalabilir, denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kariyerle ilgili karar vermek için uygun bir günde değilsiniz. Neyse ki yeteneklerinize güvenerek atacağınız adımlar özgüveninizi yerine getirecektir. Akşam saatlerinde ise ev, emlak alım satımında güzel etkiler sizinle.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]