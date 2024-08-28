Yay Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Beraberliklerinizde anlaşmanın zor olduğu, gergin bir sabaha uyanmış olabilirsiniz Sevgili Yaylar. Alttan almanız sorunları çözerken, sakin kalmak işinize yarayabilir. 10:13-11:47 arasında boşlukta ilerleyen Ay, önemli işlerinizi ertelemenin yerinde olduğunu söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna giren Ay, gelirlerinizi artırmak üzere adım atmanıza olanak sağlıyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla kariyer hayatınızda gerçekleri görmeniz zor olabilir. Yanılgılara dikkat!
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