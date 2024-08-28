RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Yay Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Takip Et

Yay Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Beraberliklerinizde anlaşmanın zor olduğu, gergin bir sabaha uyanmış olabilirsiniz Sevgili Yaylar. Alttan almanız sorunları çözerken, sakin kalmak işinize yarayabilir. 10:13-11:47 arasında boşlukta ilerleyen Ay, önemli işlerinizi ertelemenin yerinde olduğunu söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna giren Ay, gelirlerinizi artırmak üzere adım atmanıza olanak sağlıyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla kariyer hayatınızda gerçekleri görmeniz zor olabilir. Yanılgılara dikkat!

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]