Yay Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Öğlen saatlerine kadar, ortak kazançlar evinizde bulunan Ay’ın yapacağı harika açılarla beklediğiniz gelire veya krediye kavuşma imkanına sahipsiniz Sevgili Yaylar. Yatırımlarınızı nereye yapmanız konusunda iç sesinize güvenmelisiniz. 13:32-14:09 saatleri arasında boşlukta bulunan Ay, sonrasında Aslan Burcuna geçerek seyahat, eğitim konularını gündeme getirecek. İletişim ve ulaşımda sakin kalmanız gereken bir gün.
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com