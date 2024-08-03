Yay Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Öğlen saatlerine kadar, ortak kazançlar evinizde bulunan Ay’ın yapacağı harika açılarla beklediğiniz gelire veya krediye kavuşma imkanına sahipsiniz Sevgili Yaylar. Yatırımlarınızı nereye yapmanız konusunda iç sesinize güvenmelisiniz. 13:32-14:09 saatleri arasında boşlukta bulunan Ay, sonrasında Aslan Burcuna geçerek seyahat, eğitim konularını gündeme getirecek. İletişim ve ulaşımda sakin kalmanız gereken bir gün.

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