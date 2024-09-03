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Yay Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Yaylar. 04:55’te gerçekleşen Yeniay, kariyer hayatınız ve statünüzü anlatan evinizde gerçekleşiyor. Aileniz ve ev hayatınızla ilgili yapmanız gerekenleri yaptınız mı? Bu sorunun cevabını kendinize vermeniz gerekebilir. Yeni kariyer fırsatları elde edebilirsiniz. Ancak bu sırada aileniz ve kariyer hayatınız arasında kalabilirsiniz. Çalışma ortamınızda fikirleriniz kabul görebilir, başarı elde edebilirsiniz.

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