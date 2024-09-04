Yay Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde beklenmedik kariyer fırsatlarını getiriyor Sevgili Yaylar. Öğleden sonra ise yöneticilerinizle yanlış anlaşılmalar, yanılgılar yaşanması mümkün görünüyor. Önemli işlerinizi öğleden sonraya denk getirmeyiniz. Öte yandan, size artık bir faydası kalmayan bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkardığınız, çeşitli sosyal grupları elediğiniz +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, kariyer gelirlerinize ve gelecek planlarınıza destek sunuyor.
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