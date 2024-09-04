RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Yay Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Takip Et

Yay Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde beklenmedik kariyer fırsatlarını getiriyor Sevgili Yaylar. Öğleden sonra ise yöneticilerinizle yanlış anlaşılmalar, yanılgılar yaşanması mümkün görünüyor. Önemli işlerinizi öğleden sonraya denk getirmeyiniz. Öte yandan, size artık bir faydası kalmayan bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkardığınız, çeşitli sosyal grupları elediğiniz +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, kariyer gelirlerinize ve gelecek planlarınıza destek sunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]