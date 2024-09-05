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Yay Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, eşinizin kazançları, miras, vergi, gelir-gider dengesini anlatan evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Yaylar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, iyi hissetmek için yapılan gereksiz harcamalara dikkat ediniz. Psikolojik olarak, korkularınıza yenilmemeniz gereken bir süreç. Öte yandan Terazi Burcunda ilerleyen Ay, planlarınızı uygulamanız, dostlarınızla güzel bir gün için geçirmeniz için destek sunuyor.

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