Yay Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)
Kariyer hayatınızda parlamanız için gece boyunca fikirler üretmek üzere ilham dolu olacaksınız Sevgili Yaylar. Plan, projeler üretmek için uygun ve harika bir gündesiniz. Bunun yanında, üstlerinizle anlaşma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Alacağınız eleştiriler karşısında sakinliğinizi korumak iyi bir seçenek olabilir. Akşam saatlerinde eşinizle işiniz arasında kalmak sizi yorup yıpratabilir.
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