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Yay Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)

Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca, kariyer hayatınızda engellerin ve prosedürlerin hayatınızı zorlaştırabileceğini söylüyor Sevgili Yaylar. Aile hayatınızdaki gelişmeler iş hayatınızı aksatabilir. Aile fertleriyle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. İç sesinize güvenmeli, Saygın ve yaş almış kişilerin tavsiyelerine kulak vererek sorunları aşabilirsiniz.

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