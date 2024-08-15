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Yengeç Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Aslan Burcuna geri dönen Merkür, kazançlarınızda beklenen paraların gelmesini sağlayabilir Sevgili Yengeçler. Bunun yanında harcamalarınıza dikkat etmenizi, yeni kararlar almamanız faydanıza olacaktır. İş hayatında kazanç isteyenler için güzel bir gün. Kazandığınız başarılar ve üstlerinizden gelen destek, özgüven tazelemenizi sağlıyor. 19:52-20:51 arası boşlukta olan Ay, elinizdeki işleri bitirmek konusunda zorluk çıkartabilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerinize ışık tutuyor olacak.

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