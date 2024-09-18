RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yengeç Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)

Burcunuzla uyumlu olarak bugün gerçekleşen Ay tutulmasının şanslılarından biri sizsiniz Sevgili Yengeçler. Yeni bir eğitime başlayabilir, kariyer için seminerlere katılabilirsiniz. Dünya görüşünüzü değiştirecek bir tutulma. Ufkunuz ve bakış açınız olumlu anlamda değişiyor. Şansınızı uzak yerler veya yurtdışında aramalısınız. Basın yayınla veya sosyal medyayla ilgili işler ve başarılar sizinle. Yakın çevreden bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

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