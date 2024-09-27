Yengeç Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)
Aslan Burcuna 01:47'de geçen Ay, kendinize güven duygunuzun yerine gelmesini sağlıyor Sevgili Yengeçler. Dikkatinizi gelir gider dengesine çevirebilirsiniz. Sabah ile öğlen saatleri arasında maddi kaygılarınızın artmasına sebep olabilecek gelişmelere karşı sakin kalmak yerinde olabilir. Öğleden sonra ise keyfiniz tekrar yerine geliyor. Kariyerde yükseliş için gelen teklifleri değerlendirmelisiniz.
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