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Yengeç Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Güne başlarken, yakın çevrenizle tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşamamanız için sakin kalmalısınız Sevgili Yengeçler. Kulağınıza gelen bazı dedikodular canınızı sıkabilir. 10:13-11:47 arası Ay boşlukta olduğundan girişimlerinizi bu saat aralığında yapmayın. Ardından burcunuza geçen Ay her konuda sizi destekliyor. Sahneye çıkmanızın vakti geldi. Venüs-Neptün zor açısı nedeniyle, 5 gün boyunca aldığınız haberlerin doğruluğunu sorgulamalısınız. Kandırılmalara karşı dikkat!

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