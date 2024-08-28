Yengeç Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Güne başlarken, yakın çevrenizle tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşamamanız için sakin kalmalısınız Sevgili Yengeçler. Kulağınıza gelen bazı dedikodular canınızı sıkabilir. 10:13-11:47 arası Ay boşlukta olduğundan girişimlerinizi bu saat aralığında yapmayın. Ardından burcunuza geçen Ay her konuda sizi destekliyor. Sahneye çıkmanızın vakti geldi. Venüs-Neptün zor açısı nedeniyle, 5 gün boyunca aldığınız haberlerin doğruluğunu sorgulamalısınız. Kandırılmalara karşı dikkat!
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