Yengeç Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Burcunuzda ilerleyen Ay size şans sunuyor Sevgili Yengeçler. Eğitim, ticaret, basım-yayın alanlarında alacağınız kararlar veya atacağınız imzalar, sağlam ve uzun soluklu olabilir. Öte yandan, Terazi Burcuna geçen Venüs, 23 Eylül 2024’e kadar ev hayatınızda yoluna koyulması gerekenler için yeterli gücü sağlıyor. Yeni bir ev alabilir, evinizde tadilat, düzenlemeler yapabilirsiniz. Aile fertleri ile anlaşmak, ortaklaşa kazançlar sağlamak mümkün görünüyor. Evinizde bol bol misafir ağırlayabilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]