Yengeç Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde bolca telefon trafiği, beklenmedik güzel teklifler vaat ediyor Sevgili Yengeçler. Öğleden sonra ise aldığınız haberleri bir süzgeçten geçirmenizde fayda var. Yanılgılara açık olabilirsiniz. Öte yandan aile büyükleri ve ev hayatınızda bilinmeyenlerin ortaya çıktığı +- 5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay ile ev hayatınıza odaklanıyorsunuz, aile fertleriyle denge ve uyumu yakalamak artık daha kolay.
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