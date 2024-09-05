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Yengeç Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, burcunuzda yolculuğuna başlıyor Sevgili Yengeçler. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, en çok etki alacak burç sizsiniz. Bu süreçte cazibenizde de bir artış yaşanacaktır. Her konuda atılım yapmaktan geri durmayacaksınız. Zaman zaman gergin, agresif tavırlar alabilir, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte spor yapmak, hareket halinde olmak iyi gelecektir. Öte yandan, Ay, gün boyunca ev hayatınızda istediğiniz düzenlemeleri yapmak için yardımcı oluyor.

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