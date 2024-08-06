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Yengeç Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Güne girer girmez uyanık olanlar için iletişim trafiği artıyor Sevgili Yengeçler. İlham dolu fikirler, yakın çevreniz ve kardeşlerinizden alacağınız haberler uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Gün boyunca iletişim trafiğinizde sözcüklerinizi özenle seçmenizi tavsiye ederim. Akşam saatlerinde ise elde olmayan sebeplerden aşırı gergin bir ruh halinde olabilirsiniz. Etrafınıza bu gerginliği yansıtmamaya çalışmalısınız.

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