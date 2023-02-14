ABD ve İngiltere'de Türk ETF'leri yükselişte

New York borsasında TUR koduyla işlem gören endeks, bir önceki seansta 29,53 dolardan kapanmasının ardından salı gününe 30,5 dolar seviyesinde başladı.

Borsa İstanbul'un bir haftalık kapanışının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi için alınan önlemler sonrası Türkiye ETF'si yüzde 9'un üzerinde değer kazanarak 32,22 dolar seviyesine yükseldi.

Londra'da işlem gören iShares MSCI Turkey UCITS ETF de yüzde 7'nin üzerinde artış gösterdi.

Türkiye'de 10 ili etkileyen depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının geçen hafta kapatılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığının Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarında ve dağıtılmış kar paylarında vergi tevkifatı oranları sıfırlanmıştı. Daha önce şirketlerin söz konusu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden yüzde 15 kar payı stopajı uygulanıyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçmek için bazı kararlar açıklamıştı. Alınan kararlarla özellikle deprem bölgesinde bulunan yatırımcıların yükümlülüklerine getirememesi nedeniyle temerrüde düşmeleri hazirana kadar ertelenirken, kredili işlemlerde bulundurulması gereken özkaynak oranlarında gevşemeye gidilmişti.

SPK ayrıca şirketlerin hisse geri alımı yapma konusundaki bürokratik zorlukları azaltırken, geri alınan payların, alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacağını bildirmişti. Ayrıca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verilmişti.