45 yıldır iş dünyası ile birlikte yol alıyor

Geride kalan 45 yılda Türki­ye’nin global pazarlarda var oluşunu ve kat ettiği büyümeyi sayfalarına taşıyan DÜNYA, her zaman Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği bir yayın olmayı başardı. Okurları ile ara­sında güçlü bir bağ oluşan DÜN­YA, aynı zamanda çağın getirdi­ği yeni teknolojileri içeren ya­yın anlayışıyla dijital ortamda da varlık gösteriyor.

İş dünyasının sesi oldu

İstihdam oluşturan, ülkenin büyümesine katkı gösteren sa­nayicilerin, ihracatçı firmaların ve iş insanlarının sesi olan DÜN­YA gazetesi, tarafsız yayıncılık anlayışıyla ekonomi basınında öncü yayın organı haline geldi. Hazırladığı sayfalarda uzman görüşleri, analizler ve yorumla­rı paylaşarak iş dünyasına des­tek olan DÜNYA gazetesi, aynı zamanda Anadolu’da üretimi ve gelişimi desteklemeye devam ediyor. Her zaman bir referans noktası olan DÜNYAgazetesi , kuruluşunun 45’inci yılında da ilgi gören bir yayın olmayı sür­dürüyor.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim RIZVANOĞLU: Kamuoyuna rehberlik ediyor

Basın dünyasında güvenilir haberciliğiyle önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır ekonomi gazeteciliğinde ilkeli ve tarafsız duruşuyla kamuoyuna rehberlik etmeye devam ediyor. Doğru ve nitelikli bilginin her zamankinden daha değerli olduğu günümüzde, gazeteciliğin evrensel ilkelerinden ödün vermeden emek veren tüm basın emekçilerini kutluyorum. DÜNYA Gazetesi’nin 45.Yılını tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KESİKBAŞ: Anadolu iş dünyasının sesi oldu

Kuruluşundan bu yana DÜNYA Gazetesi, toplumu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu başarıyla yerine getirerek ekonomi ve iş dünyasının güvenilir sesi oldu. 45 yıldır ilkeli yayıncılığıyla sanayi sektörünün yanında durarak, Anadolu iş dünyasının sesi olma görevini de büyük bir başarıyla sürdürdü. Bu önemli misyonunu gelecekte de aynı kararlılıkla devam ettireceğine yürekten inanıyor, DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer ÇEVİKEL: Sektörlerde fark yaratıyor

DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve iş dünyasının dinamiklerini en doğru şekilde yansıtan yayın organlarından biri olmuştur. Sanayicilerin, yatırımcıların ve iş dünyasının karar alma süreçlerinde en güçlü rehberlerden biri olan DÜNYA Gazetesi, sadece haber vermekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomiye yön veren analizleri ve sektör bazlı derinlemesine incelemeleriyle de fark yaratıyor. Bu vesileyle, gazetenin kurucusu Nezih Demirkent’i saygıyla anıyor ve çalışanlarını tebrik ediyorum.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki KIVANÇ: DÜNYA, 45 yıldır fark yaratmaya devam ediyor

DÜNYA Gazetesi 45’inci yaşını kutlarken, Türkiye’nin ekonomi basınındaki rolünü bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Kuruluşundan bu yana ekonomi haberciliğinde tarafsızlık ve güvenilirlik anlayışıyla iş dünyasının ve karar alıcıların en önemli bilgi kaynaklarından biri olmayı başardı. Gerçek anlamda etkili bir ekonomi gazeteciliği, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları, sektörlerdeki gelişmeleri, küresel ekonomiyle olan etkileşimi ve geleceğe yönelik öngörüleri okuyucuya sunabilmeyi gerektirir. DÜNYA Gazetesi, tam da bu noktada 45 yıldır üstlendiği misyonla fark yaratmaya devam ediyor. DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor, gazete çalışanlarına ve yöneticilerine başarılarının devamını diliyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER: Ekonomi gazeteciliğine yeni bir soluk ve renk getirdi

Hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de bir Mersinli olarak, kentimizde ekonomik hareketliliğin ve canlılığın artmasını, yatırımların çoğalmasını gönülden istiyorum. Bu doğrultuda, ekonomi gazeteciliğine ayrı bir renk ve soluk getiren DÜNYA Gazetesi, tam 45 yıldır seviyeli ve objektif yayıncılık anlayışıyla hareket ediyor. Ülke ve dünya gündemindeki ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek okuyucularına ulaştıran gazete, bağımsız ve ilkeli habercilik mücadelesinde zor dönemleri tecrübesiyle aşmayı bilmiştir. Gündemi belirleyen istikrarlı haberciliğinin 45’inci yılında da başarılarının devamını diliyorum.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol YAŞAR: Akademi ve sanayi arasındaki köprüyü güçlendiriyor

Türkiye’nin ekonomi ve finans alanındaki en köklü ve saygın yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tarafsız habercilik anlayışıyla ekonomi, finans ve iş dünyasına dair ürettiği nitelikli haberlerle okurları için güvenilir bir kaynak olan DÜNYA Gazetesi, ülkemizin ekonomik gelişimine ışık tutan en önemli yayın organlarından biri olmuştur. Akademi ve sanayi arasındaki köprüyü güçlendiren yayınlarınız, ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır. DÜNYA Gazetesi’nin değerli muhabirlerini, usta kalemlerini, editörlerini, yöneticilerini ve tüm emektarlarını tebrik ediyorum.

EGİAD Başkanı Kaan ÖZHELVACI: DÜNYA, sektördeki yeniliklerin aynası

İş dünyasına yol gösteren, ekonominin nabzını tutan ve özel sektörün sesi olan DÜNYA Gazetesi, basın meslek ilkelerine bağlı, tarafsız ve özgün haberciliğiyle bir gazete olmanın ötesinde, bir okul ve sektördeki yeniliklerin aynası olmuştur. İş dünyası olarak bizler; çalışanlarımız, ticaret ortaklarımız ve müşterilerimizle büyük bir aileyiz. Bu ailenin önemli bir parçası da ekonomi basınıdır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerden en hızlı ve en doğru şekilde haberdar olmamızı sağlayan DÜNYA Gazetesi’ne teşekkür ediyoruz. Gazetecilik duayeni Nezih Demirkent’in ilmek ilmek dokuyarak büyük bir titizlikle oluşturduğu DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yılını kutluyorum.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet TİRYAKİOĞLU: Anadolu’nun başarı öykülerini gündeme taşıdı

Ekonomi basınının saygın kurumlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını gönülden kutluyorum. 1980’li yılların dönüm noktasında, ekonominin küresel bir dinamik haline geldiği bir dönemde, Nezih Demirkent’in vizyoner liderliğiyle başlayan bu yolculuk, bugün saygın bir ekonomi gazetesi olarak taçlanmıştır. Kurulduğu günden bu yana tarafsız, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla, iş dünyasının nabzını tutan DÜNYA Gazetesi, üretimin, istihdamın ve Anadolu’nun ekonomik başarı öykülerinin de sesi olmuştur. DÜNYA Gazetesi’ni bugünlere taşıyan kurucu Nezih Demirkent’i saygıyla anıyor, emeği geçen tüm yönetici, çalışan ve basın emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir: İş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyor

Ekonominin nabzını tutan DÜNYA Gazetesi, tarafsız, ilkeli ve özgün habercilik anlayışıyla sektörde önemli bir konuma sahiptir. Ekonominin tüm aktörlerini kucaklayan yapısıyla sektördeki gelişmelerin aynası olmuştur. İş dünyası olarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri en hızlı ve en doğru şekilde DÜNYA Gazetesi sayesinde takip edebiliyoruz. Kuruluşunda benimsediği temel ilkeleri bugün de aynı kararlılıkla sürdüren DÜNYA Gazetesi, iş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olan bu köklü yayın organının, gelecekte de yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyor, 45’inci kuruluş yıl dönümününü kutluyorum.

Osmaniye OSB Başkanı Şerif TOSYALI: Bir gazeteden ziyade ekolden söz ediyoruz

Bir gazete olmanın çok ötesinde bir ekol olan, gündemin nabzını tutarken aynı zamanda stratejik ve derin analizlerle iş dünyasının en yakın yol arkadaşlarından biri olan DÜNYA Gazetesi, bizim için adı gibi dünyayı çok daha iyi anlamamızı sağlayan bir başucu kaynağı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi üyeleri olarak DÜNYA Gazetesi bizim için her zaman güvenilir, tarafsız ve objektif bir yayın olurken aynı zamanda düzenlediği organizasyonlar ve panellerle sanayi ve iş dünyasının ufkunu açan önemli bir misyonun da parçası oldu. Özellikle yerel kaynaklara verdiği önem sayesinde Anadolu’nun nabzını başarılı bir şekilde tutan DÜNYA Gazetesi'nin 45'inci yılını kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan DEMİR: Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü konumunda

Doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla 45 yıldır yayın hayatını aralıksız sürdüren DÜNYA Gazetesi, ekonomi ve iş dünyasının en güvenilir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Rehber niteliğindeki içerikleriyle, Türkiye’nin ticaret ve sanayi hayatına önemli katkılar sağlayan DÜNYA Gazetesi, yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda karar alıcılara yön veren, sektörlerin gelişimine katkıda bulunan bir platform olmuştur. İş dünyasının güvenle başvurduğu bu önemli kaynak, yıllardır ekonomi gazeteciliğinin öncüsü konumundadır. DÜNYA Gazetesi’ni, değerli yönetimini ve emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema SİLKİN ÜN: Ekonomik bilinç kazandırdı

Ekonomi ve iş dünyamıza kattığı değerle, tarafsız, güvenilir ve nitelikli habercilik anlayışıyla yıllardır iş dünyasının nabzını tutan DÜNYA Gazetesi’nin 45. kuruluş yıldönümünü kutlarım. DÜNYA, ekonomi gazetesi olmanın ötesinde toplumsal hayata katkı sunma işlevine sahip bir gazete. Sektör analizleriyle ekonomik bilinç kazandıran, anlaşılır ve detaylı haberleriyle ekonomi ve politika arasında köprü kuran, akademik çevrelerin araştırmalarıyla güvenilir bir kaynak olan gazetemize nice başarılı yıllar diliyorum.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR: Büyük bir başarı hikayesi

DÜNYA Gazetesi, ekonomik konulara odaklanan bir ihtisas gazete olarak 45 yıldır okuyucularıyla buluşan tek örnek, büyük bir başarı hikayesi. Sadece İstanbul gibi büyük kentlerin iş dünyasına değil, Anadolu’nun her bölgesindeki ekonomik gelişmelere eğilen, toplumu bilgilendiren, kentlerin markalaşma ve kendini duyurabilme çabasına en büyük desteği veren bir oluşum. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci onur yılını kutluyor, başarıların devamını diliyoruz.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden ERTEN: Alanında bir ekol haline geldi

Bağımsız ve güvenilir ekonomi gazeteciliğinin varlığı, piyasaları doğru analiz etmenin, ekonomik gelişmelerin doğru tahlilinin olmazsa olmaz kurallarından biridir. DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır iş dünyasına objektif analizler, derinlemesine haberler ve yol gösterici yorumlar sunarak ekonomi gazeteciliğinde bir ekol olmuştur. Özgür, bağımsız ve güçlü bir ekonomi basınının her zamankinden daha gerekli olduğuna inanıyor, DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyorum.