45 yıldır, Türkiye ve dünyadaki dönüşüm ve değişime tanıklık ettik

1981

27 Nisan: Xerox PARC şirketi ilk bilgisayar faresini tanıttı.

11 Mayıs: Jamaikalı gitarist ve şarkıcı Bob Marley öldü.

21 Mayıs: Atatürk'ün 100'üncü doğum yıldönümü törenlerle kutlandı.

8 Ağustos: Türkiye'nin ilk turizm havaalanı olan Dalaman Havaalanı açıldı.

24 Ağustos: İngiltere'de yayımlanan Euromoney dergisi Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı "Yılın Ekonomi Bakanı" seçti.

2 Kasım: İkinci Türkiye İktisat Kongresi açıldı.

9 Ekim: Fransa’da ölüm cezası kaldırıldı.

5 Aralık: Türkiye Millî Basketbol Takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

1982

13 Ocak: Türkiye’de Bankerler Krizi yaşandı. 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

2 Nisan: Falkland Adaları’nda Birleşik Krallık-Arjantin Savaşı başladı.

23 Nisan: TRT Ankara Televizyonu renkli yayına başladı.

9 Kasım: 12 Eylül Anayasası yürürlüğe girdi. Yeni Anayasaya göre, Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı Kenan Evren Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

29 Aralık: Türk Parasını Koruma Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Döviz taşımak ve tutmak serbest hale getirildi. Dış ticarette ‘liberalizasyon’ dönemi başladı.

1983

27 Ocak: Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli açıldı. Tünel Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağladı.

2 Mart: Aliağa, Antalya ve Yumurtalık'ta serbest bölgeler oluşturuldu.

15 Kasım: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

13 Aralık: 45. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 1. Özal Hükümeti (13 Aralık 1983 - 21 Aralık 1987) göreve başladı.

1984

17 Ocak: Dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.

24 Ocak: Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.

2 Mayıs: F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı.

9 Mayıs: Yaşar Kemal'e Fransız devlet nişanı "Legion d'Honneur" verildi.

1 Temmuz: Türkiye’de televizyon tamamen renkli yayına geçti.

26 Eylül: Çin ile İngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anlaştılar.

1985

1 Ocak: Katma Değer Vergisi resmen uygulanmaya başladı.

25 Nisan: Bankalara karşı uygulanan televizyonda reklam yapma yasağı kaldırıldı.

29 Mayıs: İkinci Boğaz Köprüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1990

11 Şubat: Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.

6 Mayıs: İlk özel Televizyon kanalı olan Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

1994

5 Nisan: Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden kurtulmak ve istikrar sağlamak amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan kararlardır.



9 Nisan: İşadamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den olağanüstü hal ilan edip, ekonomiye el koymasını istedi.



2000

26 Mart: Rusya Federasyonu’nda yapılan seçim sonucunda Vladimir Putin Devlet Başkanı oldu.

5 Mayıs: Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

12 Haziran: Türkiye’nin ilk uzay kampı açıldı.

31 Ağustos: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) oluşturuldu.

8 Kasım: ABD’de yapılan seçimde Demokrat Parti adayı Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush’un oylarının başa baş çıkması sonucunda oylar tekrardan sayıldı ve George W. Bush ABD Başkanı oldu.

2001

20 Şubat: Merkez Bankası’na özerklik getiren yasa TBMM’de kabul edildi.

21 Şubat: Cumhurbaşkanı Sezer’in Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Ecevit’e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi patlak verdi.

23 Şubat: Yıla 677 bin liradan başlayan dolar, bir günde 1 milyon 78 bin liraya yükseldi.

14 Ağustos: Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.

11 Eylül: ABD’de iki yolcu uçağı, 18 dakika arayla New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu iki gökdeleni vurdu. Saldırıda 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

7 Ekim: ABD, terörle savaş kapsamında Afganistan’ı işgal etti. ABD tarihinin en uzun savaşı olarak anılan savaş 13 yıl sürdü.

2002

1 Ocak: Yeni Euro banknotları dolaşıma çıktı.

12 Şubat: Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloseviç'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Miloseviç bu süreç sona ermeden 11 Mart 2006 tarihinde kalp krizinden öldü.

26 Ağustos: Anıtkabir'de yeniden oluşturulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.

16 Ekim: ABD Başkanı George W. Bush, ABD kongresinin onayladığı, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.

16 Kasım: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ak Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ü, hükümeti kurmakla görevlendirdi.

2003

14 Mart: Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kuruldu.

23 Nisan: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında serbest geçişler başladı.

25 Mayıs: Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” adlı filmi 56’ncı Cannes Film Festivali’nde “Elephant” filmiyle birlikte En İyi Film Ödülü’nü paylaştı.

2005

1 Ocak: Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasının ardından Yeni Türk Lirası kullanımına başlandı.

22 Kasım: Angela Merkel Almanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu.

2011

11 Şubat: Arap Baharı protestolarının Mısır’a sıçramasının ardından Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etti.

27 Şubat: Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaşamını yitirdi.

2 Mayıs: El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin, ABD güçleri tarafından Pakistan’da yakalanarak öldürüldü.

12 Haziran: Yapılan genel seçimlerde AK Parti oyların yüzde 49,80’ini alarak tek başına iktidar oldu.

2013

12 Şubat: Kuzey Kore yer altında nükleer deneme gerçekleştirerek nükleer reaktörün tekrardan aktif hale getirileceğini açıkladı.

20 Nisan: ABD’li Edward Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi’nin tüm dünyayı gizlice izlediğini kanıtlayan belgeleri kamuoyuna açıkladı.

21 Mayıs: Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş Türkiye ve diğer komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi etkiledi.

29 Mayıs: İstanbul Boğazı’na inşa edilecek 3. köprünün temeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı.

2015

17 Haziran: Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat etti.

7 Ekim: Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan ilk Türk oldu.

2017

16 Nisan: Türkiye’de Başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği paketine ilişkin referandum yapıldı, referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 51,4’ü “evet” dedi.

3 Mayıs: 2015 yılında Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı ticari kısıtlamalar kaldırıldı.

2020

13 Şubat: Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi. Bu, koronavirüsün tespit edildiği 12 Aralık tarihinden bu yana bir gün içinde yaşanan en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

2022

24 Şubat: Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya savaş ilan edip saldırdı.

18 Mart: Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

30 Ekim: Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda 151 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi.

2024

19 Ocak: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

23 Ocak: Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.

19 Nisan: ABD, Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

12 Haziran: BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de savaş suçları işlediğini bildirdi.

21 Haziran: Ermenistan Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.