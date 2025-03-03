Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum: DÜNYA Gazetesi Anadolu’nun sesi olmasıyla fark yarattı

DÜNYA Gazetesi Anadolu’nun sesi olmasıyla fark yarattı

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum: DÜNYA Gazetesi, güvenilir haberciliği ve derinlemesine analizleriyle iş dünyasının vazgeçilmez bilgi kaynaklarından biri haline gelmiş bir yayın organıdır. 45 yıllık köklü geçmişiyle, ekonomi gazeteciliğinin yalnızca rakamlar ve verilerden ibaret olmadığını, aynı zamanda iş dünyasının nabzını tutarak karar alıcılara yol gösteren kritik bir misyon üstlendiğini defalarca kanıtlamıştır. Özellikle Anadolu’daki sanayicinin sesi olma misyonu, DÜNYA Gazetesi’ni diğer ekonomi yayınlarından ayıran en temel özelliklerden biridir.

Ekonomik gelişmeleri anlamak ve yorumlamak, sadece güncel verileri sunmakla değil, bu verilerin arkasındaki dinamikleri doğru analiz etmekle mümkündür. DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan bu yana bu anlayışı benimseyerek, Türkiye’nin sanayi, ticaret ve finans alanındaki değişimlerine ışık tutmuştur. Hem ulusal hem de uluslararası ekonomik gelişmeleri titizlikle değerlendirerek, iş dünyasının karşılaştığı fırsatları ve tehditleri objektif bir şekilde okuyucularına aktarıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki iş insanlarının sektörel gelişmeleri takip edebilmesi, yatırım ve üretim süreçlerinde doğru kararlar alabilmesi adına sunduğu detaylı analizler ve haberler DÜNYAGazete'sinde kritik önem taşıyor. Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak bilgileri sağlayarak, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olmayı başarmıştır.

Yayın politikası ekonomi gazeteciliğinde ekol yarattı

DÜNYA Gazetesi’nin geçmişten bugüne ortaya koyduğu yayın politikası, ekonomi haberciliğinde bir ekol yaratmış, sektöre birçok nitelikli gazeteci kazandırmıştır. Gazetenin yetiştirdiği güçlü kalemler, iş dünyasının ihtiyacı olan derinlemesine analizleri ve öngörüleri sunarak, karar alıcılar için rehber niteliğinde içerikler üretmeye devam ediyor. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu, duayen gazeteci Nezih Demirkent’i saygıyla anıyor, onun temellerini attığı bu güçlü habercilik anlayışının uzun yıllar boyunca aynı ilkelerle süreceğine inanıyorum. DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını en içten dileklerimle kutluyor, bu süreçte emeği geçen tüm basın mensuplarına, çalışanlarına ve yöneticilerine başarılarının devamını diliyorum.

Anadolu için stratejik bir görevi yerine getirdi

Bera Holding Y. K. Başkanı Haşim Şahin: Dünya Gazetesi sadece iş dünyasının ve reel sektörün sesi olmakla kalmadı, Anadolu’daki temsilcilikleri ile Anadolu ekonomisinin küresel oyuncu olma hikayesinde son derece stratejik bir görevi yerine getirdi. Finansal okuryazarlık konusunda bir akademi görevi ifa eden Dünya, dünya ile entegre olmanın da önemli bir aracı konumuna geldi. Dünya'nın 45'inci yaşını kutluyorum.

Yıllar boyunca ekonomiye ışık tutmasını bekliyoruz

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu: Bilginin ve doğru haberciliğin değerinin her geçen gün arttığı bu dönemde, DÜNYA Gazetesi’nin iş dünyasına olan katkıları yadsınamaz. DÜNYA'nın bu özel yıl dönümünü UMSMİB olarak kutluyor ve daha nice yıllar boyunca ekonomi dünyasına ışık tutmasını temenni ediyoruz.

İş dünyasının nabzını tutan DÜNYA’yı kutlarım

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy: İş dünyasının gerçek manada nabzını tutan, bölgesel olarak da iş dünyasının gerek ticaret odaları gerekse diğer sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ekonomisi hakkında yayınlar yaparak bölgeyi en iyi şekilde tanıtan DÜNYA'nın 45’inci kuruluş yıldönümünü kutlarım.

İhracat stratejilerinin anlatıldığı haberler başarıya katkı sağladı

Aksaray TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş: Türkiye’nin ekonomisine ışık tutan, güçlü ve doğru haberleriyle yıllardır bizlere rehberlik eden DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyorum. 45 yıllık geçen sürede DÜNYA Gazetesi, sadece ekonomi dünyasının nabzını tutmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin gelişen pazarlarını, yeni ihracat fırsatlarını ve stratejik ekonomik adımlarını da takip etti.

Aksaray’ın yerli üretim kapasitesini artırarak, birçok sektördeki ihracat potansiyelini yükseltmesi, Türk ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamakta büyük bir rol oynuyor. DÜNYA Gazetesi, bu şehirlerin ekonomik gelişimlerini de bıkmadan bizlere aktardı, yerel girişimcilere ve sanayicilere ilham oldu. DÜNYA Gazetesi’nin 45 yıllık yolculuğunda, Türkiye ekonomisinin her adımını bizlere doğru bir şekilde aktararak, sektöre kattığı değerler ve başarılı yayıncılık anlayışı için tüm ekibini kutluyoruz.

DÜNYA’nın yeşil ve dijital dönüşümü teşvik eden tavrını hep hissettik

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta: Ekonomi gazeteciliğinde ekol olmuş, ekonomi yayıncılığının öncü ismi DÜNYA Gazetesi’nin pek çok ilki gerçekleştirdiğine 45 yıllık tarihinden aşinayız. TÜİOSB olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren yani Türkiye’nin ilk yeşil doğan OSB’si olarak ilkleri gerçekleştirmenin hem zor hem de istisnai bir duygu olduğunu biliyoruz. DÜNYA Gazetesiyle aynı duyguları paylaşmanın kıvancını yaşadığımızı ifade etmeliyim. Öte yandan DÜNYA Gazetesi’nin Türk ekonomisine her zaman ayna tutan vasfı, değişim ve dönüşüm konusundaki hassasiyetini, ekonomimizin ilerleyen yıllarda rekabet gücünün bel kemiğini oluşturacak yeşil ve dijital dönüşüm konusundaki teşvik eden tavrını hep hissettik. DÜNYA, yıllardır iş dünyası, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini başarıyla sürdürdü, sürdürmeye de devam edecek.