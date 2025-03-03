Bakan İbrahim Yumaklı: Haberciliği tarım sektörüyle birleştirmesi değerliydi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ülkemizde ekonomi haberciliğinin öncüsü olarak bilinen Dünya gazetesi, yayın hayatına başladığı günden bu yana Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde takip ederek Türk basınında önemli bir yer edinmiştir. Ekonomi bilimi nin tarımsal üretim ile de yakından ilgili olduğu göz önüne alındığında, tarım sektörü, gıda arz güvenliğinin sağlanması, sanayi kesimine hammadde temini ve oluşturduğu istihdam dolayısıyla sadece Türkiye’de değil dünyanın önde gelen ülkelerin de de lokomotif sektör olarak görülmektedir. Bu bağlamda, tarım sektörüne dair gelişmeler, ekonomi haberciliği nin de gündem maddelerini oluşturmaktadır.

Artık tarım sektörü stratejik bir alan oldu

Uluslararası krizler, küresel iklim değişikliği ve pandemi gibi dünyayı derinden etkileyen olaylar, ülke ekonomilerinde dalgalanmalara yol açarken tarım sektörü stratejik bir hale gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de yeni stratejiler geliştirerek ülkemizin, dünyanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurması, gıda arz güvenliğinde sürekliliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu minvalde, hükümet lerimiz döneminde tarım sektörünü stratejik olarak ele aldık. Bugün Türkiye bir yandan gıda arz güvenliğini sağlarken diğer yandan da 180 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarım ve gıda ürünü ihracatı yaptık. Tarım sektörü ülke ekonomimize yıllık 32,6 milyar dolarlık katkı sağladık.

Türkiye Yüzyılını “Bereketin Yüzyılı” yapmak istiyoruz

Bununla birlikte, ülkemizin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliğini dikkate aldığımızda, sektörüne yönelik daha yapacağımız çok iş ve görev bulunuyor. Türkiye Yüzyılını “Bereketin Yüzyılı” yapma vizyonu ile çıktığımız yolda, sektörü ilgilendiren birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de ortak aklın oluşturduğu sinerjiyi önemsiyoruz.

Bu minvalde, 4. Tarım Orman Şuramızın startını ocak ayında verdik. Nisan ayı sonunda toplayacağımız şuramızda, paydaşlarımızla sektörümüzün 10 yıllarına ışık tutacak tavsiye kararlarını alarak politikalarımıza entegre edeceğiz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bütün bu gelişmeler çerçevesinde, tarımsal ürünlerin tarlada üretilip, gıda olarak işlenmesine, iç ve dış ticaretin sağlanmasından ulusal ve uluslararası lojistik sistemleri ile dağıtımına kadar her alanda yeni bir yaklaşım gerektiren tarım sektörüne elbette basının, özellikle de ekonomi haberciliğinin ilgisi her geçen gün artmaktadır.

Güvenin sembolü oldu

Haber kaynaklarının arttığı, bilginin baş döndürücü bir hızla yayıldığı günümüz de doğru ve tarafsız haberciliğin önemi her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Böyle bir ortamda, DÜNYA Gazetesi gibi köklü ve ekonomi haberciliğinde güven sembolü olarak görülen medya kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Basınımızın güzide kuruluşunun, bu işlevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. Bu minvalde DÜNYA Gazetesi’nin 45 inci yılını tebrik ediyor doğru, tarafsız, hakkaniyet ilkesi doğrultusunda daha nice haberleri okuyucularıyla buluşturmasını temenni ediyorum.