Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Haber dünyasında ekonomi-politika DÜNYA sayesinde bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Basın dünyamızın köklü ve öncü kuruluşlarından biri olan, geçmişi Falih Rıfkı Atay’a kadar uzanan DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını büyük bir mutluluk ve takdirle kutluyorum.

Türk basınının duayeni merhum Nezih Demirkent tarafından Cağaloğlu’ndaki binasında, günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan DÜNYA Gazetesi, “Amacımız, haber dünyasında ekonomiyi politikayla oluşturabilmek” sloganıyla 45 yıl boyunca önemli başarılara imza attı.

Türkiye’nin ekonomi, finans ve iş dünyası alanlarında en güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edilen DÜNYA Gazetesi, yıllardır ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışını sürdürerek basın tarihimizde önemli bir yer edindi.

Gazetecilik, yalnızca bilgi aktarmak değil; topluma yön veren, düşünce dünyamızı zenginleştiren ve gelişimi destekleyen bir misyon taşır. DÜNYA Gazetesi, bu misyonu en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizin eko nomik gelişimine, iş dünyasının sağlıklı kararlar almasına ve toplumun bilinçlenmesi ne kayda değer katkılar sağladı. DÜNYA Gazetesi; tarafsız, yenilikçi ve araştırmacı gazetecilik anlayışı sayesin de ekonominin nabzını tutan bir rehber olmayı başardı.

45 yıl boyunca kaliteden ödün vermedi

Günümüzün hızla değişen medya ve iletişim dünyasında, 45 yıl boyunca kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden varlığını sürdürmek büyük bir başarıdır.

Bu başarının ardında, azimle ve özveriyle çalışan değerli gazeteci, yazarlar ve tüm ekibin emeği yatıyor. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gelecekte de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

DÜNYA Gazetesi’nin daha nice yıllar boyunca başarılarını sürdürmesini temenni ederken, Gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güner'i de içtenlikle kutluyorum.