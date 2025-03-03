Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Gazetesi; Anadolu sanayicisinin sesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılı nedeniyle Gazetemiz imtiyaz sahibi Umut Güner ve mesai arkadaşlarına gönderdiği kutlama mesajında “Çatısı altında ekonomi medyamızın birçok saygın ismini yetiştiren DÜNYA Gazetesi, yıllardır iş alemi, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini de devam ettiriyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı şöyle:
"DÜNYA Gazetesi’nin kıymetli mensupları,
Kıymetli Kardeşlerim,
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Bundan 45 yıl önce Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan DÜNYA Gazetesine daha nice başarılı seneler diliyorum.
İlkeli habercilik anlayışı ve tarafsızlığıyla kamuoyunun takdirini kazanan DÜNYA Gazetesi, ufuk açıcı yayınlarıyla hizmetlerini sürdürüyor.
Anadolu sanayicisinin sesi olma misyonunu bugüne kadar başarıyla yerine getiren DÜNYA Gazetesi, imalattan ihracata, perakendeden finansa pek çok sektöre kendini ifade etme imkânı sunuyor.
Çatısı altında ekonomi medyamızın birçok saygın ismini yetiştiren DÜNYA Gazetesi, yıllardır iş alemi, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini de devam ettiriyor.
DÜNYA Gazetesi'nin prensiplerinden ve engin tecrübesinden aldığı güç ve ilhamla yoluna devam edeceğine inanıyorum.
Türkiye’nin adalet ve kalkınma mücadelesine verdiği destekler için bütün mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Bugüne kadar demokrasinin ve özgürlüklerin yanında saf tutan DÜNYA Gazetesi’nin Türkiye Yüzyılı vizyonumuza desteğini artırarak sürdürmesini ümit ediyorum.
Kuruluşunun 45’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlayan DÜNYA Gazetesi’nin yöneticilerini, muharrirlerini, muhabirlerini ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum.
Merhum Nezih Demirkent başta olmak üzere gazetenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği, alın teri ve katkısı olanları rahmetle yâd ediyorum.
Rahmet, bereket ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerifinizi canıgönülden tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Büyük ve Güçlü Türkiye idealiyle gayretlerinizi sürdürmenizi temenni ediyorum.
Kalın sağlıcakla…"
Recep Tayyip ERDOĞAN (Türkiye Cumhurbaşkanı)