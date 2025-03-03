Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Gazetesi; Anadolu sanayicisinin sesi

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"DÜNYA Gazetesi’nin kıy­metli mensupları,

Kıymetli Kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlı­yorum.

Bundan 45 yıl önce Türki­ye’nin ilk ekonomi gazetesi ola­rak yayın hayatına başlayan DÜNYA Gazetesine daha nice başarılı seneler diliyorum.

İlkeli habercilik anlayışı ve ta­rafsızlığıyla kamuoyunun takdi­rini kazanan DÜNYA Gazetesi, ufuk açıcı yayınlarıyla hizmetle­rini sürdürüyor.

Anadolu sanayicisinin sesi olma misyonunu bugüne kadar başarıyla yerine getiren DÜNYA Gazetesi, imalattan ihracata, pe­rakendeden finansa pek çok sek­töre kendini ifade etme imkânı sunuyor.

Çatısı altında ekonomi med­yamızın birçok saygın ismini ye­tiştiren DÜNYA Gazetesi, yıllar­dır iş alemi, ekonomi yönetim­leri ve okur arasında köprü olma görevini de devam ettiriyor.

DÜNYA Gazetesi'nin pren­siplerinden ve engin tecrübesin­den aldığı güç ve ilhamla yoluna devam edeceğine inanıyorum.

Türkiye’nin adalet ve kalkın­ma mücadelesine verdiği des­tekler için bütün mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyo­rum.

Bugüne kadar demokrasinin ve özgürlüklerin yanında saf tu­tan DÜNYA Gazetesi’nin Türki­ye Yüzyılı vizyonumuza desteği­ni artırarak sürdürmesini ümit ediyorum.

Kuruluşunun 45’inci yıl dönü­münü büyük bir coşku ve gururla kutlayan DÜNYA Gazetesi’nin yöneticilerini, muharrirlerini, muhabirlerini ve tüm çalışanla­rını gönülden tebrik ediyorum.

Merhum Nezih Demirkent başta olmak üzere gazetenin ku­ruluşunda ve bugünlere gelme­sinde emeği, alın teri ve katkısı olanları rahmetle yâd ediyorum.

Rahmet, bereket ve dayanış­ma ayı Ramazan-ı Şerifinizi ca­nıgönülden tebrik ediyor, ülke­miz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Büyük ve Güçlü Türkiye idea­liyle gayretlerinizi sürdürmeni­zi temenni ediyorum.

Kalın sağlıcakla…"

Recep Tayyip ERDOĞAN (Türkiye Cumhurbaşkanı)