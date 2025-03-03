Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş dünyasının değerli rehberi

Yayın hayatına 45 yıl önce baş­layan, kurucusu Nezih De­mirkent’in vizyonuyla ekonomi gazeteciliğinde öncü bir kimlik kazanan DÜNYA Gazetesi, okur­larıyla kurduğu güçlü bağ saye­sinde iş dünyasına değerli bir rehber olmayı sürdürüyor. DÜN­YA Gazetesi’ne 45. yılında yayın hayatında başarılar diliyor, bugü­ne kadar emeği geçen tüm muha­birlerini, yazarlarını ve yönetici­lerini tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden çalışanlarını rahmet­le anıyor, daha nice yıllar boyun­ca ekonomi basınına katkı sun­masını temenni ediyorum.

Cevdet YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı