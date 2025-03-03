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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş dünyasının değerli rehberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DÜNYA Gazetesi'nin 45. yaşını kutlarken, gazetenin ekonomi gazeteciliğinde öncü rolünü ve iş dünyasına rehberlik etmeye devam etme misyonunu takdir etti. Yılmaz, emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederek, gelecekteki başarılarını diledi.

Dünya Gazetesi
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Yayın hayatına 45 yıl önce baş­layan, kurucusu Nezih De­mirkent’in vizyonuyla ekonomi gazeteciliğinde öncü bir kimlik kazanan DÜNYA Gazetesi, okur­larıyla kurduğu güçlü bağ saye­sinde iş dünyasına değerli bir rehber olmayı sürdürüyor. DÜN­YA Gazetesi’ne 45. yılında yayın hayatında başarılar diliyor, bugü­ne kadar emeği geçen tüm muha­birlerini, yazarlarını ve yönetici­lerini tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden çalışanlarını rahmet­le anıyor, daha nice yıllar boyun­ca ekonomi basınına katkı sun­masını temenni ediyorum.

Cevdet YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı