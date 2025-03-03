Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş dünyasının değerli rehberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DÜNYA Gazetesi'nin 45. yaşını kutlarken, gazetenin ekonomi gazeteciliğinde öncü rolünü ve iş dünyasına rehberlik etmeye devam etme misyonunu takdir etti. Yılmaz, emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederek, gelecekteki başarılarını diledi.
Yayın hayatına 45 yıl önce başlayan, kurucusu Nezih Demirkent’in vizyonuyla ekonomi gazeteciliğinde öncü bir kimlik kazanan DÜNYA Gazetesi, okurlarıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde iş dünyasına değerli bir rehber olmayı sürdürüyor. DÜNYA Gazetesi’ne 45. yılında yayın hayatında başarılar diliyor, bugüne kadar emeği geçen tüm muhabirlerini, yazarlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden çalışanlarını rahmetle anıyor, daha nice yıllar boyunca ekonomi basınına katkı sunmasını temenni ediyorum.
Cevdet YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı