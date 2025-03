DÜNYA 45 yaşında! 'Ekonomi gazeteciliğinin mihenk taşı'

Takip Et

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın 45'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ekonomi ve politika dünyasından çok sayıda isim kutlama mesajı paylaştı.

Ekonomi gazeteciliğinin mihenk taşı

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cavit Arı: DÜNYA Gazetesi, 45 yıl boyunca basın dünyasında önemli bir yer edinmiş, ülkemizin ekonomik, ticari ve finansal hayatına ışık tutmuş, köklü geçmişiyle, Türkiye'nin ekonomi gazeteciliğinde önemli bir mihenk taşı olmayı başardı. Rahmetli Mehmet Nezih Demirkent’in kendi elleri ile şekillendirdiği sarsılmaz basın ilkeleri ile donattığı bu köklü gazete, yayın hayatına başladığı günden itibaren güvenilir bilgi, derinlemesine analiz ve güncel ekonomi haberleriyle okurları nın her zaman en doğru bilgilere ulaşmasını sağlamış bugün ise değerli sahibi, iş insanı Umut Güner’in önderliğinde çizgisini hiç bozmadan yayınlarına devam ediyor. Doğru habercilik ve bilgiyi halkla buluşturma ilkesi Geride bırakılan bu 45 yıl, sadece bir gazetenin başarısını değil, aynı zamanda doğru haber ciliğin, özgür düşüncenin ve bilgiyi halkla buluşturmanın gücü olarak karşımıza çıkıyor.

DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan itibaren, Türkiye’nin ekonomi dünyasında yalnızca haber veren değil, aynı zamanda analiz yapan, öngörüde bulunan ve iş dünyasına yön veren bir platform olmayı hedefledi. Ekonominin nabzını tutup gelişime katkı sağladı Başarılarla dolu bu 45 yıl boyunca, DÜNYA Gazetesi yalnızca bir gazete olarak değil, aynı zamanda ekonominin nabzını tutan, ticaret dünyasına yön veren ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir iletişim aracı na dönüşmüştür. Sadece iş dünyası ve ekonomi haberleriyle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de pek çok önemli projeye imza attı. Bu anlayış ve yaklaşım içerisinde yalnızca iş dünyasına değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk anlayışını da göz önünde bulundurarak, haberlerinde toplumsal gelişmeleri takip etmiş ve insan odaklı bir habercilik anlayışını her zaman ön planda tuttu. Bugün, DÜNYA Gazetesinin 45.yaşını kutlarken, geriye dönüp baktığımızda, gazetecilik alanındaki gelişim, büyük değişimlere tanıklık ettiğini görüyoruz. Hem içerik anlamında hem de teknolojik açıdan büyük bir dönüşüm geçiren DÜNYA, her zaman bilgiye dayalı, özgün ve tarafsız habercilik anlayışını ön planda tutarak, okurlarına değerli bir bilgi kaynağı sundu. Nice yıllar boyunca ekonomi nin nabzını tutan, topluma yön veren, bilgiyi doğru ve özgün şekilde aktaran bir medya marka sı olarak varlığını sürdürmesini diliyor, bu başarıda emeği gazetecilere, editörlere, köşe yazarlarına ve gazetenin her adımın da yer alan tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

45 yıllık basın abidesi KOBİ'lerin nefesi olmuştur

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: DÜNYA Gazetesi’nin 45. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Kökleri Falih Rıfkı Atay’a kadar uzanan, 1980’lerin başlarında rahmetli duayen gazeteci Nezih Demirkent tarafından alınıp yeniden yapılandırılarak, ekonomi gazeteciliğinde bir okul, bir basın abidesi haline gelen DÜNYA Gazetesi’nde geçen yıldan itibaren bayrağı Umut Güner devraldı. Gazete bu kutlu ve güzel yolculuğuna artık Umut Güner’in ev sahipliğinde devam ediyor.

Mesleki ilkelere bağlılık başarıyı beraberinde getirdi

DÜNYA Gazetesi’nin başarısı, mesleki ilkelere olan bağlılığı, özgür ve hızlı habercilik anlayışı sadece sizlerin değil, iş ve ekonomi dünyasının, takipçilerinin, okuyucularının da gurur vesilesidir. Gazetenin tarihi; adım adım Anadolu iş dünyası ile kenetlenerek hem KOBİ'lerin, hem de özel sektörün büyük amiral gemilerinin bir başvuru kaynağı haline gelmesi ile tam bir başarı öyküsü meydana getirdi. KOBİlerimiz yıllarca, bazen hiç kimseye duyurma madıkları üretimlerini, sıkın tılarını, hedeflerini, taleplerini DÜNYA Gazetesi’nin şirket ha berleri sayfasında tüm ülkeye duyurabildi. Yalnız olmadığı nı gazete sayfalarında kendini görerek daha bir içten hissetti. Büyük şirketlerimiz ‘Dünya'nın neresinde nasıl gelişmeler oluyor? Ekonomi nereye gidiyor?’ en hızlı ve doğru şekilde bilgi sahibi oldu. Kıymetli köşe yazarlarının vizyonundan faydalandı.

Bu geleneğin daha uzun yıllar, aynı başarı ile devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile başta İmtiyaz Sahibi Umut Güner olmak üzere, tüm gazeteci arkadaşlarınızı ve çalışanlarınızı can-ı gönülden tebrik ediyor, nice güzel yıllara ulaşma dileğimle, tüm DÜNYA ailesini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Türkiye ekonomisinin dönüşümüne dair değerli bir arşiv sunuyor

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Ali Kopuz: Yarım asra yaklaşan yayın hayatıyla hem iş dünyası profesyonelleri hem de ekonomi ile ilgilenen tüm okurlar için önemli bir referans kaynağı olan DÜNYA Gazetesi için ekonomi basınının mihenk taşlarından birini teşkil ettiğini söylemek gerekir. 1980’li yıllarda Türkiye’nin dışa açık büyüme ve liberal ekonomik modele kaydığı yıllarda eksikliği duyulan bir ekonomi gazetesinin yerini hakkıyla doldurmuştur. Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde, ekonomi haberlerini derinlemesine işleyen bir gazeteye olan ihtiyaç, Türkiye’nin gelişen sanayisi ve büyüyen ticaret hacmi ile paralel bir şekilde arttı. Tam da bu süreçte öne çıkan DÜNYA Gazetesi, özellikle Anadolu’daki sanayicilerin gelişimini izleyerek, onların başarı hikâyelerini ve karşılaştığı zorlukları geniş bir kitleye duyurdu.

Bu anlamda Türkiye’nin son 50 yılına baktığımızda, ülkenin ekonomik gelişimi, ticaret, sanayi ve finans sektörlerinin dönüşümüne dair değerli bir arşiv sunduğunu da görürüz. Okurlarının güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadı Kurucusu Nezih Demirkent, Türkiye'nin ve DÜNYA'nın geçirdiği ekonomik dönüşümleri okuyarak ekonomi gazeteciliği alanında pek çok yeniliği hayata geçirmiş, sektörel analizler, ekonomik raporlar ve detaylı finansal haberlerle gazeteyi farklı kılmayı başarmıştır. O dönemden günümüze kadar, dünyada çok şey değişti, ancak DÜNYA Gazetesi okurlarının güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadan 45 yıldır yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Bugün ekonomi gazeteciliğinde uzman laşmış kadrosuyla Dünya gazetesi, ekonomi ve finans konularında düzenli olarak bilgi ve analiz sunarak, her kesimin finansal okuryazar lığının artmasına katkı sağ lıyor. Bu vesileyle, gazetenin bugüne bu yapısıyla gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA Gazetesinin 45’inci yılını kutluyorum.

Girişimcilerimizin sesinin daha gür çıkmasını sağladı

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş: Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasına yön veren en köklü yayınlarından biri olan DÜNYA Gazetesinin 45’inci yılını kutluyorum. Katma değerli analizleriyle iş dünyasına ışık tutan DÜNYA, ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağladı. Özellikle girişimcilik ekosistemine verdiği destek, inovasyonun ve yeni iş modellerinin gelişimine sunduğu katkılar paha biçilemez. DÜNYA Gazetesi, ekonomi dünyasını sadece verilerle anlatan bir yayın olmanın ötesine geçti ve ekonomiyi insan hikâye leriyle de ele alarak girişimcilerimiz ses oldu; onların başarı hikâyelerini, vizyon larını ve dünyaya açılma yolculuklarını geniş kitlelerle buluşturdu. İTÜ ARI Teknokent olarak, bizler de bu kıymetli desteği yakından hisseden ler arasındayız. Girişimcilerimizin sesinin daha gür çıkmasını sağladığınız, yenilikçi fikirleri ekonomiyle oluşturduğunuz ve ekosistemin büyümesine katkı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Nice başarılı yıllara!

Sanayimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmamıza katkı sağladı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam: Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasındaki en köklü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. TAYSAD olarak, DÜNYA Gazetesi ile birçok kez bir araya gelerek sektörünün gelişimi, sanayimizin dönüşümü ve geleceğe dair perspektifle rimizi paylaşma fırsatı bulduk. Tarafsızlık ve objektiflik ilkeleri ile öne çıktı Yapılan röportajlar ve özel haberler sayesinde, otomotiv tedarik sanayimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmamıza katkı sağladılar. Bu işbirliği ve destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gazetecilikte kalite, tarafsızlık ve objektiflik ilkeleriyle 45 yıldır iş dünyasının sesi olan DÜNYA Gazetesini tebrik ediyor, emeği geçen tüm ekibe başarılarının devamını diliyorum.

Aynı kararlılıkla yola devam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Türkiye ekonomisinin yükselişlerine, krizleri ne ve dönüşümlerine 45 yıl dır tanıklık eden ve bu süreçleri derinlemesine analiz eden DÜNYA Gazetesini kutluyorum. DÜNYA, ekonomik gelişmeleri yalnızca aktaran değil, bunları bağlam içinde ele alarak yorumlayan bir mecra olarak, gerçek bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dönemde kritik bir işlev üstlenir. Gelecekte de aynı kararlılıkla yoluna devam etmesini diliyorum.

Yol gösteren nitelikli bir kaynak

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı: Uzun yıllardır abonesi olarak büyük bir ilgiyle takip ettiğim gazetenizin haberleri ve köşe yazıları, iş dünyası ve ekonomi alanında yol gösterici bir kaynak olmuştur. DÜNYA Gazetesi, günümüz de yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda iş dünyasının sesi olmaya devam ediyor. Tarafsız duruşunuz ve ilkeli yayıncılığın kızla hem yol gösterici hem de umut verici. Bu duruş hepimize ilham veriyor. Nice yıllar boyunca aynı cesur ve kararlı çizginizde ilerlemeniz dileğiyle. Başarılarınızın devamını yürekten temenni ediyorum.

İşletmeler DÜNYA okuyor

CHP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: Ekonomi basınının öncü ve güvenilir sesi DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını kutluyorum. DÜNYA'nın, her zaman reel sektörün, sanayici nin, girişimcinin ve şirketlerin sesi oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelerin masasında, en küçük atölye lerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar her noktada kendine yer buldu. Aynı zaman da bir okul niteliğinde olan DÜNYA’yı ekonomi gazeteciliğinin öncüsü haline getirdi.