GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: DÜNYA; güvenin, sorumluluğun ve etik değerlere bağlılığın simgesi oldu

Güvenin, sorumluluğun ve etik değerlere bağlılığın simgesi oldu

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Türk basınında 45 yıllık köklü geçmişiyle önemli bir yer edinen DÜNYA Gazetesi, sadece haber veren bir mecra olmanın ötesinde, ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan, yönlendiren ve bilgilendiren saygın bir kurum olarak anılıyor. Doğru, tarafsız ve özgür habercilik anlayışını benimseyerek, basın dünyasında güvenin, sorumluluğun ve etik değerlere bağlılığın simgesi olmuştur. Ekonomi gazeteciliğinde yenilikçi bakış açısıyla fark yaratan ve iş dünyasının tüm paydaşlarına rehber niteliğinde içerikler sunan DÜNYA Gazetesi, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de hareket ederek, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli bir misyon üstlenmiştir.

Yalnızca ekonomik gelişmeleri değil, aynı zamanda sanayi, ihracat, finans ve sürdürülebilirlik gibi hayati konuları da gündemine alarak, kamuoyunu bilinçlendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirmiştir. Basın dünyasındaki hızlı değişime uyum sağlayarak, dijitalleşme ve inovasyonu odağına alan DÜNYA Gazetesi, çağın gerekliliklerine uygun bir anlayışla kendini sürekli yenilemeyi başarmış ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Yayıncılıkta sergilediği bu dinamizm ve profesyonellik, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşmasını sağlamıştır.

DÜNYA, ekonomik işlevsellik boyutu ile toplum için vazgeçilmez bir öneme sahip

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: Merhum Nezih Demirkent’in yönetiminde ekonomi gazetesi olarak Türk basınına farklı bir soluk aldıran DÜNYA, iş dünyasının da kendisini bulduğu mecra olmuştur. Her gün yenileri eklenen bir çok işlevi bulunan basın, hızla değişen ve gelişen günümüzde, ekonomik işlevsellik boyutu ile toplum için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Anadolu iş dünyasına vizyon kattı

Ekonomi basını, Nezih Demirkent ve Türk basınına kazandırdığı ekonomi gazetecileri ile Türkiye’ye ve özellikle Anadolu iş dünyasına vizyon katmış, iş dünyası ve ekonomi bürokrasisi aynı platformda buluşup kaynaşmıştır. DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını ve dünyası ekonomi basını olan DÜNYA Ailesini kutlarım.

Sanayicilerimizin sorunlarını yakından takip ediyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü: Ülkemizin 81 ilinde üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak, Türk sanayisinin üreten gücüyüz. İlk OSB’mizin 1961 yılında kurulduğu günden bu yana üretiyor, bugün 68 bin fabrikamız ve 2 milyon 700 bin çalışanımızla ülkemizin kalkınma yolculuğuna rehberlik ediyoruz.

OSB'lerin sesi oldu

Ekonomi gazeteciliğinin öncü kurumlarından DÜNYA Gazetesi ise bu yolculukta OSB’lerimizin, sanayicilerimizin ve iş dünyamızın sorunlarını, taleplerini yakından takip ederek önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu vesile ile 45 yıldır üretim camiamızın sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice yeni başarılar diliyorum.

Ekonomiye mercek tutan, bağımsız bir ses

BASİFED Y.K. Başkanı Semiha Güneş: Güçlü bir sivil toplum, ancak bağımsız ve özgür bir basınla var olabilir. DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır iş dünyasının ve ekonominin gelişimini takip ederken, aynı zamanda toplumun bilgiye erişim hakkını savunan, ekonomiye mercek tutan, bağımsız bir ses olmuştur. DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor, bağımsız medyanın güçlenmesini yürekten diliyorum.

Girişimcilere cesaret vererek yeni yatırımlara vesile oldu

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş: Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olan DÜNYA Gazetesi, yalnızca finans ve iş dünyasının değil katma değerli sürdürülebilir tarımın, gıda endüstrisinin ve sanayi yatırımlarının gelişiminin de en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Anadolu’nun her köşesinde yaşanan ekonomik, ticari ve sanayi gelişmelerini sayfalarına taşıyarak üreticileri, sanayicileri ve girişimcileri bilgilendiren DÜNYA, yerelden küresele uzanan başarı hikâyelerinin duyurulmasına öncülük etmiştir.

Sürdürülebilir tarımda verimlilikten gıda sanayisindeki inovasyona, yerli girişimlerden büyük sanayi şirketlerine kadar geniş bir perspektifle yayın yapan DÜNYA Gazetesi, girişimcilere cesaret vererek yeni yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasında önemli bir misyon üstlenmiştir. Ekonomiyi yalnızca rakamlardan ibaret görmeyen DÜNYA, üretimi, istihdamı ve sürdürülebilir kalkınmayı önceliklendiren bir yayın olmuştur.

Girişimcilere yön gösteren, yatırımcıları bilgilendiren, sanayicilere yeni ufuklar açan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 45. yılını kutluyorum. Bilgiyle büyüyen, üretimle güçlenen bir Türkiye için nice başarılı yıllar diliyorum.

Veriye dayalı analizleriyle kaynak oldu

EGOD Y.K. Başkanı Mehmet Torun: Bilgiye dayalı bir ekonomi, ancak bağımsız basınla inşa edilebilir. DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır iş dünyasının gelişimini titizlikle takip ederek, veriye dayalı analizleriyle ekonomi dünyasına önemli bir kaynak olmuştur. İfade özgürlüğünün çeşitli baskılarla karşı karşıya olduğu bir ortamda, DÜNYA Gazetesi’nin ilkelerinden ödün vermeyen tutumu daha da anlam kazanıyor.