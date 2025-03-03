İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan: Medyadaki özgün konumunu başarıyla devam ettiriyor

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın 45'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle iş dünyasından çok sayıda isim kutlama mesajı paylaştı.

Medyadaki özgün konumunu başarıyla devam ettiriyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan: Türkiye’de sanayileşmenin temelleri hazır giyimle atılırken Nezih Demirkent’in liderliğindeki DÜNYA da ekonomi gazeteciliğinde ilkleri gerçekleştiren bir gazete oldu.

Temelleri Cumhuriyet’ten önce atılan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz de katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için bugün de stratejik konumunu sürdürüyor. Hazır giyim üretiminde marka ülke ve aynı zamanda küresel oyuncuyuz. Küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3,5’ini gerçekleştiriyoruz. 19 doları geçen ortalama kilogram birim değerimizle katma değerli ihracatımıza katkı sunuyoruz.

Rekabet gücü yüksek bir moda endüstrisi için çalışıyoruz

Tasarım ve markalaşma konusunda da her geçen yıl daha ileriye gidiyoruz. Türkiye’yi hazır giyim üretiminde marka ülke kimliğinden, markaların ülkesi kimliğine dönüştürme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu konuda uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve donanıma sahibiz. Yeterli teknoloji ve tasarım kapasitemiz var. Onlarca markamızın 100’ü aşkın ülkede 3 bin 500’den fazla mağazası ve binlerce satış noktası bulunuyor. Markalarımız, moda endüstrimizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil ediyor.

2023 ve 2024 hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz için küreselde zor geçti.Talepteki daralmanın olumsuz etkilerini hissettik. Ama daha çok iç konjonktürden kaynaklı nedenlerle rekabetçiliğimiz zayıfladı. 2022’de 21,2 milyar dolar olan ihracatımız, 2024’te 17,9 milyar dolara geriledi. Konjonktürel sıkıntılarımız olmakla birlikte biz olaya uzun vadeli bakıyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon daha uzun yıllar Türkiye ekonomisi için önemini koruyacak. Bu bilinçle, karamsarlığa düşmeden, küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirecek altyapıyı kurguluyoruz.

Nezih Demirkent’in kurduğu DÜNYA Gazetesi’nin de ben daha uzun yıllar Türk medyasındaki özgün yerini koruyacağına, genç gazetecilerimiz için bir okul misyonunu devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu inançla DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına sevgilerimi sunuyorum.

Yayınlarınız sektörümüzün gelişimini destekledi

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir: Değerli DÜNYA Gazetesi Ailesi, 45 yıldır Türkiye ekonomisinin nabzını tutarak, iş dünyasına yön veren haberleriniz, analizleriniz ve sektörel değerlendirmelerinizle ülkemiz sanayisinin gelişimine önemli katkılar sundunuz. Ekonomi ve sanayi dünyasının güvenilir bilgi kaynağı olarak, bizler gibi sektör temsilcilerinin doğru ve güncel verilere ulaşmasını sağladınız.



Ambalaj sanayi, Türkiye’nin küresel rekabette öne çıkan sektörlerinden biri olarak sürdürülebilir üretim, inovasyon ve kalite anlayışıyla büyümeye devam ediyor. Bu süreçte, sektörümüzün gelişimini destekleyen yayınlarınız sayesinde, ambalajın sadece bir koruma aracı değil, aynı zamanda markalaşma ve sürdürülebilirlik açısından stratejik bir değer olduğunu kamuoyuna aktarma imkânı bulduk.



DÜNYA Gazetesi’nin bu değerli misyonunu 45 yıldır başarıyla sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyor, gazetecilik ilkelerinizden ödün vermeden nice başarılı yıllar geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınızın devamını diler, tüm DÜNYA Gazetesi ekibini içtenlikle kutlarım.



DÜNYA’nın varlığı sektör için büyük bir kazanım

Enerji Verimliliği ve Yönetimi DerneğiYönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü: Bir yayın kuruluşunun 45 yıl boyunca iş dünyasına rehberlik edebilmesi, sadece habercilik başarısıyla değil, aynı zamanda iş insanlarının ve toplumun güvenini kazanmasıyla mümkündür. DÜNYA da kuruluşundan itibaren bir gazete olmanın ötesine geçerek Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji verimliliği de dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörler için önemli bir referans noktası oldu.

Enerji sektörü, hızla değişen dinamikleriyle günümüzün en kritik alanlarından biri. DÜNYA, uzun yıllardır bu dönüşümü yakından takip ederek sektör paydaşlarına değerli bir perspektif sunuyor.

Olayların ardına bakan nitelikli bir habercilik

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal: DÜNYA Gazetesi yalnızca olayları aktaran değil, aynı zamanda olayların ardındaki nedenleri irdeleyerek çözüm yolları sunan, iş dünyasına vizyon kazandıran bir yayıncılık anlayışını benimsedi. Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak gelişen ihracat odaklı üretim ve ticaret faaliyetlerinde, DÜNYA Gazetesi’nin katkısı yadsınamaz. Gazetenin özellikle ihracatçılara yönelik yaptığı haberler, başarılı ihracat hikâyeleri ve pazar analizleri, girişimcilere ilham kaynağı olmuş, ihracata yeni adım atan firmalar DÜNYA’nın sayfalarında yer alan başarı öykülerinden cesaret bulmuş ve deneyimli ihracatçılar ise küresel rekabette kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğine dair önemli bilgiler edinmiştir.

Madencilik sektörü de DÜNYA Gazetesi’nin yakından takip ettiği, gelişmelerini sayfalarına taşıdığı alanlardan biridir. Türkiye’nin doğal kaynak zenginliğinin ekonomiye kazandırılması ve madencilik sektörünün sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması noktasında, gazetenin sağladığı bilgi akışı ve farkındalık yaratma misyonu sektöre önemli katkılar sundu. İhracat odaklı çalışan sektörümüz, uluslararası arenada rekabet gücünü artırırken, DÜNYA Gazetesi bu süreçte her zaman destek vermiştir. Sektördeki yatırım projelerinden, yeni pazar arayışlarına kadar geniş yelpazedeki haberleriyle, madencilik alanında faaliyet gösteren firmalarımıza yol gösterici olmuştur. Özellikle son yıllarda madencilik sektörünün karşılaştığı zorluklar ve çözüm arayışları noktasında da DÜNYA, konuyu tüm paydaşlarıyla ele alarak sektörün sesi olmuştur. Madencilik ihracatının artırılması, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ve yeni pazar fırsatları gibi kritik konularda yaptığı yayınlar, sektörümüzün ilerlemesine katkı sağlamıştır.

DÜNYA Gazetesi, 45 yıllık yayın hayatında sadece ekonomi basınına değil, ülkemizin ekonomik gelişim sürecine de eşlik etmiştir. İhracatçılar için sunduğu örnek haberler, madencilik sektörüne sağladığı destek ve ekonomi gazeteciliğine kazandırdığı değerlerle, adını Türk basın tarihinde saygın bir yere yazdırmıştır. İMİB olarak, DÜNYA Gazetesi’nin bundan sonraki yayın hayatında da aynı azim ve kararlılıkla iş dünyasının yanında olacağından şüphemiz yoktur. DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutlar, emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

DÜNYA, sektörümüz içinfırsat kapılarını aralıyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay: DÜNYA Gazetesi, 45 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin küresel pazarlara entegrasyon sürecine tanıklık etti ve bu dönüşümün önemli bir aktörü oldu. Ekonomimizin en dinamik sektörlerinden biri olan hazır giyim sanayii de DÜNYA’nın ekonomi ve iş dünyasına dair sunduğu kapsamlı haber, analiz ve öngörülerden büyük ölçüde yararlandı. Üreticilerimiz, markalarımız ve ihracatçılarımız, değişen piyasa koşullarına hızla adapte olabilmek ve yeni fırsatları değerlendirebilmek için DÜNYA’yı her zaman güvenilir bir rehber olarak gördü. Büyük işletmelerimizden küçük üreticilerimize kadar tüm sektörümüz, bu güçlü platform sayesinde sesini duyurma imkânı buldu.

Günümüz iş dünyasında doğru bilgiye hızla erişmek, rekabet avantajı sağlayan en kritik unsurlardan biri. DÜNYA, sunduğu derinlemesine analizler ve güvenilir içerikleriyle iş dünyasına yol göstermeye, sektörümüze vizyon kazandırmaya devam ediyor. Bu değerli katkılarınızın iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye devam edeceğine inanıyor, 45’inci yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye ekonomisine ve sektörümüze sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum.

Dijitalleşmeyi odağına alarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyor

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Rahmetli Nezih Demirkent’in vizyonuyla yola çıkan, ekonomi gazeteciliğinde bir ekol yaratan DÜNYA Gazetesi, geride bıraktığı 45 yılda ilkeli, tarafsız ve güvenilir haberciliğin simgesi oldu. Her zaman yenilikçi ve öncü kimliğini korudu. Dijitalleşmeyi odağına alarak attığınız cesur adımlar, bu köklü çınarın geleceğe ne kadar sağlam adımlarla yürüdüğünün en güzel kanıtıdır. Başta kıymetli yöneticileri ve çalışanları olmak üzere DÜNYA Gazetesi’nin bu başarısında emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılı, ilkeli ve yenilikçi yayınlarla dolu yıllar…

Geçmişinden aldığı güçle gelecekte de yol göstermeye devam edecektir

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin: İhracatımızın gelişiminde DÜNYA Gazetesi gibi köklü basın kuruluşları kilit rol oynuyor. 45 yıldır doğru, tarafsız ve etkin haberciliğiyle iş dünyasına rehberlik eden DÜNYA Gazetesi’ni bu özel yıl dönümünde kutluyor, UTİB olarak başarılarının devamını diliyoruz. Gazetenin geçmişinden aldığı güçle gelecekte de iş dünyasına yol göstermeye devam edeceğine gönülden inanıyoruz.