İzmir Belediye Başkanı Tugay: Bağımsız basın mücadelesinin öncü kurumu DÜNYA'dır

Bağımsız basın mücadelesinin öncü kurumu DÜNYA'dır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: Türkiye’de ekonomi basınına yön veren, ekonomi ve politika haberleriyle, yazılarıyla hem gündem belirleyen hem de görünenin arkasında ne olup bittiğine dair analizler yapan, yeni fikirlere öncülük eden DÜNYA Gazetesinin 45’inci yıl onuruna ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. DÜNYA, yarım yüzyıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye’nin geçirdiği pek çok toplumsal değişime, dönüm noktasına tanık oldu, medyadaki pek çok ilke imza attı, değerli gazeteciler yetiştirdi, sektörü güçlendirirken ülkemizin basın özgürlüğü tarihine de adını yazdırdı.

Duayen gazeteci Nezih Demirkent’in liderliğinde 2 Mart 1981'de İstanbul’da günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan DÜNYA, hayata adı gibi geniş çerçeveden bakan bir gazete oldu. “Dünya Ekonomik ve Mali Basın Birliği”nin (UPEFE) tek temsilcisi olan, Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu’nun toplantılarına ev sahipliği yapan gazete, küresel çapta teknolojik ve kurumsal yenilikleri takip ederken, Bab-ı Âli geleneğine de sahip çıktı. Nezih Demirkent’in 1993’ten vefatına dek sürdürdüğü, Bab-ı Âli’nin nabzını tuttuğu “Salı Yazıları” medya dünyasına içeriden bakan bir göz olarak basın tarihimizdeki yerini aldı. DÜNYA Yayıncılık’ı kurarak sektörel dergiciliğe öncülük eden gazete; bölge temsilcilikleriyle, İMKB Köşesi’yle, Borsa ve DÜNYA Kitap ilaveleriyle, yurt ve dünya sayfalarıyla, İngiliz The Indepentent gazetesinin dağıtımını üstlenmesiyle, Türkiye’nin ilk ekonomi haber portalı “DÜNYA Online”ı yayına geçirmesiyle sektörde ufuk açtı.

Bir gazetenin, basın meslek ilkelerinden ödün vermeden, “bağımsızlık, tarafsızlık, haberde ve yorumda gerçeğe uygunluk” ilkelerine bağlı kalarak, okurlarının güvenini kazanarak 45’inci yılına ulaşması çok önemlidir. Özellikle de basının tutsak edilmeye çalışıldığı, gazetecilerin sadece gazetecilik yaptığı için gözaltına alındığı, tutuklandığı ülkemizde bu çok daha önemlidir. Demokrasi kültürünün yerleşmesi ancak fikirlerin özgürce ifade edilmesiyle, halkın çıkarları için habercilik yapan bağımsız medyayla mümkündür. Çünkü basın özgürlüğü, sadece basınla sınırlı değildir; tüm toplumun ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün egemen olması demektir. Hiçbir çıkar ve güç odağına yaslanmadan tek gücünü medyanın dördüncü kuvvet olmasından alan, ekonomi haberciliği gibi hassas bir alanda halk adına bağımsız yayıncılık yapan DÜNYA Gazetesini kutluyor, ülkemizdeki hak ve özgürlük mücadeleleri adına nice yıllar diliyorum.

İş insanlarının karar alma süreçlerine değerli katkılarda bulunmuştur

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu: Türk basınında ekonomi, finans ve iş dünyasına yönelik doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğin simgesi haline gelen DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarında, iş dünyasına rehberlik eden, analizleriyle yol gösteren ve sektörel gelişmeleri yakından takip eden DÜNYA Gazetesi, yıllardır sadece haber vermekle kalmamış, aynı zamanda iş insanlarının karar alma süreçlerine değerli katkılarda bulunmuştur. Güçlü ve köklü geçmişiyle ekonomi gazeteciliğinde önemli bir yer edinen saygın yayın organı DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına da önemli katkı sağlamıştır. Bu vesileyle, başta DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner olmak üzere, gazetenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı yayın hayatlarının uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyorum.

DÜNYA, üretimin ve istihdamın gelişimine katkıda bulunmuştur

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Merhum Nezih Demirkent’in temellerini attığı DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır ekonomi haberciliğinin güvenilir adresi olmuştur. İş dünyasına yol gösteren haberleri, derinlikli analizleri ve kapsamlı sektörel dosyalarıyla sanayicilerden yatırımcılara, KOBİ’lerden girişimcilere kadar geniş bir kesime rehberlik etmiştir. Demirkent ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla ekonomi gazeteciliğinde bir marka haline gelmiş, reel sektörün sesi olarak üretimin ve istihdamın gelişimine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda ekonomi basınının en önemli okullarından biri olmuştur. Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinde söz sahibi birçok isim mesleğe burada adım atmış, haberciliğin etik ilkelerini ve doğru bilgiye ulaşmanın sorumluluğunu bu çatı altında öğrenmiştir. Ekonomi basınının köklü çınarı DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Sağduyulu habercilik çizgisini sürdüren gazete

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri güncel bir şekilde aktararak, güvenilir haber ve yorumlarıyla gündemi takip etmemizi sağlayan DÜNYA Gazetesi, saygın ve sağduyulu habercilik çizgisini 45 yıldır sürdürüyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin öncülerinden DÜNYA Gazetesi, kurulduğu günden bu yana her daim iş dünyasının gözü, kulağı, sesi oldu. Türk basın tarihinde, ekonomi gazeteciliğinin okulu olma misyonunu da üstlenmiş, üretenin, çalışanın, iş dünyası ve reel sektörün sesini duyurarak, ülkemizin gelişip ilerlemesine katkı sağlayan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yıl dönümünü kutluyorum. DÜNYA Gazetesi’ni okurlarıyla buluşturan, yazı işlerinden, muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar her kademede emeği geçen çalışanlarını kutluyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum.

Yol gösterici bir misyon üstlenen DÜNYA’nın 45’inci yılını kutluyorum

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: Kurulduğu günden itibaren Türk ekonomi basınının en önemli değerlerinden birisi olan, ilkeli habercilik anlayışı ile daha iyiye ulaşmamızda etkin bir rol üstlenen DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Sektörlerimizin ve iş dünyamızın sorunlarını, talep ve beklentilerini okurlarına tüm detaylarıyla aktarırken, bu noktada yol gösterici bir misyon da üstlenen DÜNYA Gazetesi’ni bugünlere taşıyan, emek veren tüm yönetim kademesine, gazete bünyesinde mesleklerini icra eden tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

İstikrarlı bir başarı sergileyen DÜNYA’yı gönülden tebrik ediyorum

Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla Türkiye’nin ekonomi basınında önemli bir yer edinen DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yaşını kutluyorum. Değişen ekonomik dinamiklere uyum sağlayarak istikrarlı bir başarı sergileyen DÜNYA ailesinin tüm fertlerini gönülden tebrik ediyor, gelecekte de nice başarılara imza atmalarını diliyorum.

Ekonomi ve finans alanında güvenilir haberciliğin öncüsü oldu

İzmir SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz: Basın özgürlüğü, şeffaflığın, demokrasinin en önemli güvencelerinden biridir. DÜNYA Gazetesi, 45 yıldır iş dünyasının nabzını tutarak ekonomi ve finans alanında güvenilir haberciliğin öncüsü olmuştur. Bağımsız ve özgür basın, sadece piyasalara değil, demokrasinin geleceğine de yön verir. Günümüzde basın özgürlüğü ciddi sınavlardan geçerken, DÜNYA Gazetesi’nin 45 yıldır ödün vermeden sürdürdüğü tarafsız ve ilkeli duruşu daha da kıymetli hale gelmiş durumda. Basının susturulmadığı, gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir gelecek dileğiyle, DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Analitik haberciliğiyle önemli bir kaynak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Dr. Senih Yazgan: Tarafsız ve analitik habercilik anlayışını benimseyen DÜNYA Gazetesi, ulusal ve küresel gelişmeleri takip ettiğimiz önemli bir kaynak. Kamuoyunun aydınlanmasında gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı UYMSİB olarak teşekkür ediyor, bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar diliyoruz.