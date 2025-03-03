KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: DÜNYA Biz sanayicilerin yolunu aydınlatıyor

Biz sanayicilerin yolunu aydınlatıyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Y.K. Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

DÜNYA Gazetesi, kurulduğu günden bu yana ekonomi gazeteciliğinde tarafsız, güvenilir ve derinlemesine analizleriyle fark oluşturmuş, her zaman iş dünyasının rehberi olmuştur. Bu bağlamda, sanayiciler, iş insanları, girişimciler ve ekonomiye yön veren tüm paydaşlar için vazgeçilmez bir kaynak olan DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve küresel arenada rekabet gücünün artırılmasına büyük katkılar sunmaktadır.

Sanayiciler olarak, değişen dünya düzeninde ekonomik göstergeleri doğru okuyabilmek, sektörlerimizin geleceğini öngörebilmek ve stratejik kararlar alabilmek adına nitelikli bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada DÜNYA Gazetesi’nin bizlere sunduğu analizler, uzman görüşleri, özel haberler ve iş dünyasına yönelik kapsamlı içerikler, bizlerin yolunu aydınlatan çok kıymetli bir rehber niteliğindedir.

Kayseri, Türkiye’nin sanayi ve ticaret açısından en dinamik şehirlerinden biri olarak, sürekli gelişen üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Sanayicilerimiz, DÜNYA Gazetesi’nin sunduğu güncel bilgiler ve küresel ekonomi analizleri sayesinde, iş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek rekabet gücünü artırma fırsatı bulmaktadır. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşundan bugüne emek veren tüm değerli gazetecileri, yazarları, editörleri ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ışık tutan bu kıymetli yayın organının, aynı kararlılık ve başarıyla uzun yıllar yoluna devam edeceğine olan inancım tamdır.

Nice başarılı, bol haberli, etkili ve ses getiren yıllar geçirmenizi diler, Kayseri Sanayi Odası adına tüm DÜNYA Gazetesi ailesine en içten saygılarımı sunarım.

Ülkemizde bağımsız ve rehber yayıncılığın adresi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: İnsanlık, var olduğu günden bu yana eriştiği en zengin bilgi ve veri setine, en kolay ve hızlı ulaşabildiği bir çağda yaşıyor bugün. Her şey bir tuş uzağımızda. Ancak hangi bilgi doğru, hangisi yanlış veya yanıltıcı bunu ayırabilmek gerçekten zor. İşte tam da bu noktada, DÜNYA Gazetesi gibi bağımsız yayınların rehberliği büyük önem kazanıyor.

Sektörler için okuldur

DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin en köklü ekonomi yayını olmasının yanı sıra sektör adına bir okul görevi üstlenen çok önemli ve köklü bir kurum. Türk ekonomisinin dünden bugüne olan mücadelesine tanıklık eden; sahip olduğu ileri görüşlü kalemleri ile farklı sektörlere yön gösteren, eleştirileri ile daha iyiye ulaşmamızda etkin rol üstlenen bir gazete. Bu durum hem sorumluluk üstlenen bizler hem de temsil ettiğimiz sektörler adına itici bir güç. Bu çerçevede, Dünya Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor; daha iyiye ulaşma mücadelelerinde sonsuz başarılar diliyorum.

Tüm şirketlerin basındaki sesi DÜNYA Gazetesi oldu

MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı: İş dünyasındaki tüm sektörleri yakın merceğe alarak, reel sektör ve toplum arasında köprü oluşturan DÜNYA Gazetesi, Nezih Demirkent’in başlattığı ilkeli ve objektif habercilik hareketinin meşalesini 45 yıldır aynı kararlılık ile taşımaya devam ediyor. Yarım asıra yaklaşan yayın hayatında sayısız haber çalışması ile hepimizi doğru bilgi ile buluşturarak tüm şirketlerin basındaki sesi olan DÜNYA Gazetesi’ni 45’inci yılında da büyük bir ilgi ve merakla takip etmeye devam ediyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum.

DÜNYA sektörümüze her zaman ışık tutuyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: Kimya sektörü, Türkiye’nin ihracatına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan en stratejik sektörlerden biri. Geniş bir yelpazede kritik bir rol üstlenen sektörümüz, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak için sürekli gelişmeye devam ediyor.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla hem ülke ekonomisine hem de küresel çözümlere katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. DÜNYA Gazetesi, bu süreçte sektörümüzün sesini duyurduğu, gelişmeleri kamuoyuna aktardığı ve farkındalık yarattığı için önemli bir köprü görevi üstleniyor.

Ekonomi ve iş dünyasına dair objektif ve doğru haberciliği, 45 yıllık bilgi birikimiyle ülkemizin gelişimine katkı sağlayan ve sektörümüze her zaman ışık tutan DÜNYA Gazetesi’ne ve değerli çalışanlarına katkıları için teşekkür ediyor, daha nice başarılı yıllar diliyoruz.

Ülkemizde ekonomiye odaklanan ihtisas gazeteciliğinin öncülerindendir

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen: DÜNYA Gazetesi, ülkemizde ekonomiye odaklanan ihtisas gazeteciliğinin öncülerindendir. Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışla yayın hayatını sürdüren DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle ekonomi gazeteciliğinin öncü ismi DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu merhum Nezih Demirkent’i de rahmetle anarken, 45 yıldır sanayinin ve sanayicilerimizin yanında olan DÜNYA Gazetesi’ne ve tüm çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyorum.

Girişimciler, yatırımcılar ve iş insanları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Özkaya: Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan en önemli yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi, 45 yıllık köklü geçmişiyle ekonomi gazeteciliğinde önemli bir mihenk taşı olmayı sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana ekonomi, finans ve iş dünyasına dair tarafsız, doğru ve güncel bilgileri sunarak girişimciler, yatırımcılar ve iş insanları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının dinamiklerini analiz eden, global ekonomik gelişmeleri takip eden, ulusal ve sektörel bazda kapsamlı değerlendirmeler sunan yayıncılık anlayışıyla, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan çok değerli bir yayın organı olmuştur.

45 yıldır süregelen istikrarlı yayıncılığı ile iş dünyasının sorunlarını dile getiren, çözüm önerileri sunan ve sektörel gelişmelere ışık tutan yapısıyla önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bugüne kadar emeği geçen yöneticilerden muhabirlere, editörlerden kameramanlara kadar tüm DÜNYA Gazetesi ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mersin Ekonomi Platformu (MEP) olarak, iş ve ekonomi dünyasında en çok referans aldığımız gazetelerden biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, başarı dolu nice yıllar diliyoruz.

İş dünyasına sağladığı bilgi ve analiz desteğiyle fark yarattı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir: İhracatçılar olarak dünya ekonomisini ve sektörlerimizi yakından takip ederken, güvenilir ve tarafsız haberciliği her zaman takdir ediyoruz. 45 yıldır ekonomi gazeteciliğinde önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi’ni UHKİB olarak tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyoruz. İş dünyasına sağladığı bilgi ve analiz desteğiyle fark yaratan DÜNYA Gazetesi’nin önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyla yoluna devam edeceğini umuyoruz.