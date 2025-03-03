KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut: En yakın tarihsel tanığımız DÜNYA Gazetesi olmuştur

En yakın tarihsel tanığımız DÜNYA Gazetesi olmuştur

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut: DÜNYA Gazetesi geride kalan 45 yılda şehrimizin tüm bu gelişim-dönüşüm süreçlerinin en yakın tarihsel tanığı olmuştur. Bunun paralelde geçen son 45 yılda Kocaeli’nin ekonomi gelişimini; ‘sanayileşme ve büyüme, dönüşüm ve çeşitlenme, inovasyon ile sürdürülebilir kalkınma’ olmak üzere üç ana döneme ayırarak özetleyebiliriz. Türkiye’deki liberal ekonomi politikalarının etkisiyle 1980’lerde Kocaeli, sanayi yatırımları için cazip bir bölge haline geldi.

Dönüşüm ve Çeşitlenme dönemini ise 2000-2010 yılları arası olarak söyleyebiliriz. 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi, sebep olduğu büyük yıkım ve göç dalgası nedeniyle sanayi üretimini bir süre sekteye uğratsa da sonrasında atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla birlikte ekonomisi kısa sürede toparlanmaya başladı. Kocaeli 2000’li yıllarla birlikte lojistik ve hizmet sektörlerinde önemli büyümelere ev sahipliği yaptı.

İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma yani 2010’lar ile günümüze kadar olan zamanda; Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin katkısı ile teknoloji ve AR-GE yatırımları arttı. Bilişim Vadisi’nin kurulması, teknoloji tabanlı girişimlerin artmasını sağladı. Yeşil enerji ve sürdürülebilir sanayi projeleri önem kazandı. Lojistik yatırımları büyüdü. Marmaray ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler, bölgenin ekonomik hareketliliğini artırdı.

2025 yılı itibarıyla Kocaeli ekonomisi, sanayi, teknoloji ve hizmet sektörlerindeki gücüyle dikkat çeken bir şehir haline dönüştü. Bölgemiz, Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Sektörlerin kendisini ifade etmesine katkı sunduğu için teşekkür ediyorum

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) Başkanı Celalettin Hakan Katırcı: DÜNYA Gazetesi’nin kurulduğu günden beri Türk ekonomisine ve üretimine destek vermiştir. İş dünyasının yanında olan, sorunlarını dile getiren ve yaptığı haberleriyle Anadolu sermayesinin, sanayisinin ve üretiminin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyorum. Pek çok sektörün üretimdeki yeri, pazarı ve marka oluşumundaki katkısını DÜNYA Gazetesi gibi gazeteler başarılı bir yayıncılık kamuoyuna taşımaya devam ediyor. Diğer taraftan yine birçok sektörün kendisini ifade etmesindeki katkısı da oldukça önemli.

DÜNYA, güçlü bağlar kuran başarılı bir gazetecilik yapıyor

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç: Ekonomi dünyasının nabzını 45 yıldır tutan DÜNYA Gazetesi, güvenilir analizleri ve derinlemesine haberleriyle her zaman iş dünyasının vazgeçilmez kaynağı olmayı sürdürüyor. Finans dünyasının pusulası olan DÜNYA Gazetesi; ekonomik gelişmeleri, doğru ve tarafsız şekilde aktarmayı sürdürerek okuyucularına farklı bakış açısı sunuyor.

Alanında uzman yazarları ve ekonomistleriyle sadece haber vermekle kalmayıp, piyasalara yön veren analizler sunan DÜNYA Gazetesi, sektörde fark yaratıyor.

DÜNYA Gazetesi, iş dünyası ve yatırımcılar için vazgeçilmez kaynak, girişimciler ve ekonomi profesyonelleri için bir kılavuz niteliğindedir.

Borsa, döviz, emtia piyasaları ve küresel ekonomi üzerine sunduğu güncel ve kapsamlı değerlendirmelerle yatırım kararlarında önemli bir rol üstleniyor. Küresel perspektif ve gelecek vizyonu ile dünyadaki ekonomik gelişmeleri anında takip ve analiz eden DÜNYA Gazetesi’nin değişen ekonomi dinamiklerine hızla adapte olan, okuyucularını geleceğe hazırlayan içerikler sunması, değişime ve teknolojiye uyumu takdire şayandır.

DÜNYA, Yarım asra yaklaşan bir süredir haberin nabzını tutan, güvenilir ve tarafsız gazeteciliğin simgesi olarak basın dünyasında önemli bir yere sahip köklü objektif gazeteciliğin temsilcisi olmayı ve okurları ile güçlü bir bağ kurmayı başarmıştır.

Bu anlamda sadece bir gazete değil, bir değer olarak varlığını sürdüren DÜNYA Gazetesi’nin daha nice uzun yıllar güzide varlığını sürdürmesini diliyor, kuruluşunun 45’inci yılını kutluyorum.