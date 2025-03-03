MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş: Küresel ölçekte referans noktası oldu

Küresel ölçekte referans noktası oldu

MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş: Basın dünyasında güvenilir haberciliğin ve ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olan DÜNYA Gazetesi’nin 45. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazete tam 45 yıldır ekonomi, finans ve iş dünyasına yön veren analizleri, tarafsız habercilik anlayışı ve kaliteli yayınlarıyla sadece Türkiye’de değil, küresel çapta da önemli bir referans noktası haline geldi. Ekonomi haberciliğine kattığı derin bakış açısı, uzman yazar kadrosu ve titizlikle hazırlanan içerikleri sayesinde iş dünyasının, yatırımcıların ve girişimcilerin en güvenilir bilgi kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarında, güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, DÜNYA Gazetesi bağımsız ve doğru habercilik ilkesiyle okuyucularına ışık tutmaya devam etmektedir. 45 yıl boyunca, ülkemizin ekonomik gelişimine tanıklık ederek, ekonomi politikalarından küresel piyasalara, sektör analizlerinden yatırım fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu içeriklerle fark yaratmıştır. Bu önemli yolculukta emeği geçen başta DÜNYA Gazetesi’nin yöneticileri, yazarları, editörleri ve tüm çalışanları olmak üzere, gazeteye katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları ve basın etiğine olan bağlılıkları sayesinde DÜNYA Gazetesi, güvenilir ve kaliteli haberciliğin en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam edecektir.

Geleceği öngören yayın anlayışıyla öne çıkıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Türkiye’nin en köklü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi, bir yılı daha geride bırakırken başarılarla dolu geçmişine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. DÜNYA Gazetesi, yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, iş dünyasının karar mekanizmalarına yön veren güvenilir bir rehber haline gelmiştir. Küresel gelişmeleri yakından takip eden, geleceği öngören yayın anlayışıyla Türkiye’nin ekonomik hafızası olmayı başarmıştır.

DÜNYA Gazetesi çağın dinamiklerine hızla uyum sağlayarak habercilikte öncü rolünü sürdürmektedir. Okuyucularına her zaman en doğru ve en güncel bilgiyi sunma misyonunu benimseyen Dünya Gazetesinin daha nice yıllar başarıyla yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. 45 yıllık başarı dolu yolculuğunu kutluyor, Dünya Gazetesi ailesini, değerli yazarlarını, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten tebrik ediyoruz. İş dünyasına sağladıkları katkılar için teşekkür ediyor, güçlü habercilik anlayışlarının aynı kararlılıkla sürmesini diliyoruz.

Reel sektörün sesi, tarafsız, doğru ve nitelikli haberciliğin adresi

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak: Ekonomi basınının öncüsü olarak 45 yıldır iş dünyasının, sanayicilerin ve yatırımcıların güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdüren DÜNYA Gazetesi’ni bu önemli yıldönümünde içtenlikle kutlarım. Türk basınının duayeni, ekonomi gazeteciliğinin öncü isimlerinden merhum Nezih Demirkent’in kurduğu gazeteye, yeni yaşında başarılar dilerim. Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan, reel sektörün sesi olan ve her zaman tarafsız, doğru ve nitelikli haberciliğiyle fark yaratan DÜNYA Gazetesi’nin başarıları hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Basın dünyasında önemli bir yere sahip olan DÜNYA Gazetesi’nin bundan sonra da aynı vizyon ve sorumlulukla yayın hayatına devam edeceğine yürekten inanıyor, başta yöneticileriniz ve değerli çalışanlarınız olmak üzere tüm DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyorum. Nice başarılı yıllara.

Reel sektörün ve iş âleminin sesi olmayı başardı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk: Reel sektörün ve iş âleminin sesi olan DÜNYA Gazetesi, kuruluş ilkeleri doğrultusunda sahip olduğu yayın felsefesi ile yoluna devam ediyor. Ekonomi basını, iş dünyası temsilcisi olarak bizler için yol gösterici, rehber olma özelliği taşıyor. DÜNYA Gazetesi bu anlamda öncü bir kuruluştur. Başta Konya Bölge Temsilciliği olmak üzere, tüm DÜNYA Gazetesi kadrosu ile iş birliği içinde çalışarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. DÜNYA Gazetesi ailesinin 45’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice yıllar başarılarının devamını diliyorum.

DÜNYA, bugünlere ilkeli duruşu ile geldi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu

Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Mesut Çakmak: Türk ekonomi basınının en köklü ve saygın kurumlarından olan Dünya Gazetesi’nin 45’inci yaşını kutluyorum. Kurucusu Nezih Demirkent’in ilkeli ve bağımsız habercilik anlayışıyla temelleri atılan DÜNYA Gazetesi’nin bugünlere aynı ilkeli duruş ile gelmesi biz iş dünyası temsilcileri için son derece önemlidir. DÜNYA Gazetesi iş dünyası için her zaman güvenilir bir kaynak olmuştur. DÜNYA Gazetesi’nin bugünlere gelmesini sağlayan tüm yönetim kademesine, gazete bünyesinde mesleklerini icra eden tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Nice başarılı yıllar diliyorum.

Güvenilir kaynak olduğu için iş dünyasında benimsendi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu: Yayın hayatına başladığı günden itibaren güvenilir bilgi akışı sağlayarak değer kazanan, DÜNYA Gazetesi’nin 45. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Biz iş insanları, DÜNYA Gazetesi’ni güvenilir bir kaynak olarak iş dünyasına sunduğu katkılar ile benimsedik. Gazetenin 45. yılını kutlarken, bu başarıda emeği geçen tüm yönetim ekibine ve basın mensuplarına teşekkür ediyor, daha nice başarılı yıllar diliyorum.

Mersin iş dünyasının sesi olma özelliği taşıyor

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli: DÜNYA Gazetesi, bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek doğru ve güvenilir habere kolay ulaşmamızı sağlayan, aynı zamanda ekonominin nabzını tutan bir yayın kuruluşu olmuştur. Kuruluşundan bu yana ilkeli ve tarafsız yayıncılığı ile ülkemiz basınında kendine etkin, saygın ve özgün bir yer edinmiş olan DÜNYA Gazetesi, aynı zamanda sanayicilerimizin, Mersinli iş dünyasının sesi olma özelliğini de taşıyor. Dile kolay, tam 45 yıldır aralıksız olarak yayın hayatını sürdürmeyi başaran DÜNYA Gazetesi, kurumsal kimliği ile adeta iş dünyasının arşivi olarak görülebilir. Bu düşüncelerle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.